Biden reacciona ante la “Doctrina Sinatra”

El imperio soviético tuvo 5 gobernantes singulares. Lenin líder de la revolución de octubre de 1917 gobernó hasta morir en 1924.Stalin tomó el poder en 1927 y gobernó con mano de hierro hasta 1953 cuando falleció. Nikita Khruschev gobernó suavizando la represión interna y en su famoso “Discurso Secreto” denunció los crímenes de Stalin.

Khruschev fue sustituido en 1964 por Leonid Brezhnev quien revirtió la flexibilización de Khruschev y pretendió reimplantar la represión de Stalin. Intentando legitimar el dominio de Rusia sobre los países del Pacto de Varsovia formuló la llamada “Doctrina Brezhnev”, de “soberanía limitada” y señaló: “… estamos viviendo en condiciones de una guerra ideológica sin cuartel”y que, por tanto, no podía tolerar oposición o disidencia.

Aplicando su Doctrina, Brezhnev invadió a Checoslovaquia en 1968 con 2,300 tanques para aplastar por la fuerza a quienes propugnaban por reformas liberales y un “socialismo más humano” en la llamada “Primavera de Praga”. Como remate, aunque no formaba parte de la URSS, Brehznev invadió a Afganistán en 1975 bajo el disfraz de “asistencia fraternal” .Esa aventura resultó ser un rotundo fracaso militar y político.

Brehznev falleció en 1982. Gorbachov tomó el poder en 1985 y quiso transformar el comunismo con el Glasnost de liberalización política y la Perestroika de reformas económicas. En contraposición a la represiva Doctrina Brezhnev, Gorbachov proclamó que los países satélites soviéticos debían tomar sus decisiones libremente, de manera independiente, sin influencia de Moscú. Al principio hubo suspicaces que no le creyeron y llegaron a burlarse diciendo que se trataba de un “Gorbashow”.

Todo culminó en forma simple. En octubre 23, 1989 el ministro soviético Shevardnadze declaró que la URSS reconocía que los países del Pacto de Varsovia tenían libertad de acción para sus políticas internas. Por su parte Gennadi Guerasimov, vocero oficial de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética declaró 2 días después en la TV de EUA: “Nosotros tenemos hoy la doctrina de Frank Sinatra. Él tiene una canción I did it my way (Lo hice a mi manera). Así cada país decide sobre cuál camino seguir”.La Doctrina Sinatra, que debería llamarse Doctrina Gorbachov, provocó el derrumbe de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín y el fin de la “Guerra Fría”.

La Doctrina Sinatra tiene muchos adeptos en términos comerciales. Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda junto a otros países de la zona Asía Pacifico, también aliados de Estados Unidos y de Occidente, se integraron a un bloque de 15 naciones para gestar el mayor tratado de libre comercio del mundo, la “Alianza Integradora Regional” conocida como RCEP, liderada por China.

Josep Borrell, como encargado de la política exterior de la Unión Europea declaró: “Para que la Unión Europea no quede aprisionada en la relación conflictiva entre Estados Unidos y China, debe tener una respuesta específica, ver el mundo con sus propias lentes y actuar en defensa de sus valores e intereses, que no siempre coinciden con los de Estados Unidos”.Acogiéndose a la Doctrina Sinatra la Unión Europea firmó en diciembre un trascendental y polémico “Acuerdo Integral de Inversiones” con China.

Enfrentando esos pactos inducidos por la Doctrina Sinatra, Biden plantea reforzar el liderazgo de EUA a nivel mundial con un enfoque multilateral, desechando políticas localistas. El pasado viernes 19 en la Conferencia Mundial sobre Seguridad Biden dijo: “…estoy enviando un claro mensaje al mundo: Estados Unidos ha regresado. La alianza trasatlántica ha regresado, y no estamos viendo hacia atrás; estamos viendo hacia adelante, juntos”. “Ustedes saben que debemos prepararnos para una competencia estratégica a largo plazo con China”…“La competencia con China va a ser tirante”…. “Putin busca debilitar a los europeos- el Proyecto Europeo y nuestra alianza OTAN”.

De esa forma Biden dio respuesta al documento de la Unión Europea de diciembre 2 titulado “Una Nueva agenda EUA-UE para el cambio global” que expresa: “La relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos es única y fundada en historia compartida, valores compartidos e intereses compartidos”.Además, enfatiza: “Para la Unión Europea, China es un socio negociador para cooperación, un competidor económico y un rival sistémico”.Prosigue:“El nuevo Diálogo UE-EUA sobre China proveerá un mecanismo clave para avanzar nuestros intereses y administrar nuestras diferencias”En el 2020 China fue el principal socio comercial de la Unión Europea en el intercambio de bienes