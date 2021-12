Ballet y ópera para niños y adultos

“La Cenicienta” es uno de los cuentos de hadas de origen folklórico con más versiones y variantes, procedentes de países e idiomas diversos desde hace siglos. Las tres más conocidas son dos del siglo XVII: la del italiano Giambattista Basile y la del francés Charles Perrault; y una del siglo XIX, la de los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm.

Precisamente en el siglo XIX se crearon y estrenaron dos óperas basadas en la versión de Perrault: una italiana, “La Cenerentola”, de Gioachino Rossini, y una francesa, “Cendrillon”, de Jules Massenet.

Actualmente, “Cendrillon”, forma parte de la temporada 2021-2022 de The Met: Live in HD en el cine Fine Arts Novo Centro, con transmisión en vivo desde The Metropolitan Opera House de Nueva York el día de Año Nuevo, sábado primero de enero a las dos de la tarde y repetición grabada (encore) el miércoles 5 de enero a las siete de la noche, en una producción de Laurent Pelly, protagonizada por Isabel Leonard, Emily D’Angelo, Jessica Pratt, Stephanie Blythe y Laurent Naouri. Dirige la orquesta Emmanuel Villaume.

Dos sábados antes, es decir, el sábado 18 de diciembre a la una de la tarde, se presentará el encore de “La Flauta Mágica”, ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, en una produccción de Julie Taymor, grabada en The Metropolitan Opera House hace algunos años. Y al día siguiente, o sea, el domingo 19 de diciembre a las cuatro de la tarde, también en Fine Arts, Ballet Bolshoi in Cinemas presenta “El Cascanueces”, ballet en dos actos y tres cuadros, con música de Piotr Ilich Chaikovski, coreografía y libreto de Yuri Grigorovich adaptados de la coreografía original de Marius Petipa y Lev Ivanov y el libreto de Iván Vsevolozhsky y el propio Petipa, basado en la adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento “El cascanueces y el rey de los ratones”, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Son buenas oportunidades para llevar a los niños a introducirlos en el maravilloso mundo del ballet y la ópera