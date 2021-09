Balaguer Ricardo: a 115 años de su nacimiento (2 de 3)

Nació en la hoy calle Margarita Mears No. 17 casi esquina Emilio Prud” Homme, de la ciudad de Puerto Plata, su adorada madre, la señora Carmen Celia Ricardo Heureaux (a) Cely, el 16 de julio de 1877, hija del general Manuel de Jesús Ricardo (1830—1895), Coronel del Ejército Restaurador, gobernador de Santiago y de Puerto Plata, en 1886 y de la señora Rosa Aurelia Heureaux Domínguez. Estos procrearon cuatro hijos más: Ema, Corá, Pablo y Ulises Ricardo Heureaux.

Doña Carmen Celia Ricardo Heureaux, se crió y educó en Puerto Plata. Allí conoció al comerciante y comprador de tabaco, el puertorriqueño Joaquín Balaguer Lespier, quien nació en Puerto Rico, el 27 de febrero de 1872, hijo de José Antonio Balaguer y de Isabel Lespier. Ella le llevaba cinco años de edad a él. Ante de conocer a Balaguer Lespier había procreada una hija: Lidia Luisa. Estos procrearon siete hijos: Isabel, Ana Teresa, Joaquín Antonio (único hijo varón), Alicia, Ema, Rosa y Carmen Rosa Balaguer Ricardo. El tuvo otros hijos.

El 4 de febrero de 1912, contraen matrimonio los señores Joaquín Balaguer Lespier y Carmen Celia Ricardo Heureaux, por ante el Oficial de Estado Civil de Esperanza y legitimaron a sus siete hijos. Dicho matrimonio aparece registrado con el número 2, libro 3, folios 110—112 del año 1912.

El segundo apellido de la madre de Balaguer: Heureaux siempre fue omitido y sigue siendo omitido. No se sabe por qué.

El primer Heureaux que llegó al país procedente de Haití fue Alejandro Heureaux, y casó con Josefa Domínguez. Estos procrearon cuatro hijos: Dassás, Rosa Aurelia, María y Josefa Heureaux Domínguez.

Dassás Heureaux Domínguez casó con Cipriana Artiles y tuvieron tres hijos: María Filomena (casó con Tancredo Fondeur y procrearon tres hijos: Luis, Rafael Alicia Fondeur), Elisa (se matrimonió con Pedro Sánchez y adoptaron como hijo a Luis Sánchez) y Rogelio Heureauz Artiles (Casó con Gloria Barbel y procrearon cuatro hijos: Gloria, Edna, Rogelio y José Heureaux Barbel). Además Dassás tuvo con su querida María Josefa Levert un hijo natural reconocido: Ulises Hilarión Heureaux Levert (1845—1899), quien posteriormente sería Presidente de la República. Dassás Heureaux, fue director de aduanas de Puerto Plata en 1842 y Oficial del Estado Civil de Puerto Plata, hasta el día de su muerte, ocurrida el 5 de enero de 1905.

Como podemos ver, la madre del Lic. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, doña Carmen Celia Ricardo Heureaux (quien murió a los 96 años al igual que su hijo, en Santo Domingo, el 16 de abril de 1973) y Ulises Heureaux eran primos hermanos. Entonces el Lic. Balaguer Ricardo era primo segundo de Ulises Heureaux.

El primer estudio sobre los doce años de Balaguer lo escribió José Israel Cuelo H., bajo el nombre de: “Siete años de Reformismo”, en el año 1973. A partir de ahí, han seguido apareciendo estudio, como: “Arms and politics in the dominican Republic” de Pope Atkins, en 1981.

También está el libro: El Reformismo Dependiente. Estado, Clases Sociales y Acumulación de Capital en República Dominicana: (1966—78) de Wilfredo Lozano, en 1985. Este libro fue ampliado en una segunda edición en el 2021; El acucioso investigador histórico, Dr. Roberto Cassá publicó en el año 1986, su obra bajo el titulo:Los doce años: Contrarrevolución y desarrollismo, tomo I, que es un enjundioso estudio sobre los doce años (1966—1978) del régimen encabezado por el Lic. Joaquín Balaguer. Dicha obra está aún inclusa.

Otros libros publicados: Balaguer ante las Naciones Unidas, de Luis Emilio Jourdain Heredia, en 1967; Balaguer y la prensa nacional, de Victoriano Féliz, en 1974; Balaguer y la industria nacional de Victoriano Féliz, en 1975; El arco del destino de R. A. Font Bernard, en 1976; Balaguer y yo de R. A. Font Bernard, en 1981;Mis 20 años en el Palacio Nacional. Junto a Trujillo y otros gobernantes dominicanos, segundo tomo de Manuel de Jesús Javier García, en 1986; Joaquín Balaguer al desnudo y Juan Bosch al desnudo, de Juan Isidro Jimenes Grullón, editor Ángel Moreta, 1999; Gobierno y oposición, de R. Darío Vallejo; La reelección de Balaguer. Una polémica con Enríque Apolinar Henríquez de Hugo Tolentino Dipp, en 1977; Perfiles de Balaguer, editor Ramón Lorenzo Perelló, 1993; Los diez mandamientos de Balaguer, de Roberto Victoria, en 1995; Balaguer. Notas cotidianas para un ensayo de Juan José Ayuso, en 1995; Las viudas de los doce años, de Ruth Herrera, en 1996;Balaguer y Trujillo. Entre la espada y la palabra, de Francisco Rodríguez de León, en 1996; Lecciones de Trujillismo y balaguerismo para el discipulado, de Ismael Hernández Flores, en 1996; Los liberales y conservadores. En 12 anos de Cultura Dominicana de Domingo de la Cruz, en 1999; Memos a Balaguer. 632 reportes confidenciales al presidente Balaguer, 1991—1996, dos tomos, de Pedro Caba, 2001, y otros.

En los últimos años se han escrito sobre acontecimientos que sucedieron durante los veintidós años de gobiernos de Balaguer, como: El olor del olvidode Freddy Aguasvivas, (en donde se narras el secuestro del coronel Donald J. Crowley, en 1970); Amín Abel Hasbún. Un gigante dormido de Fidel Santana; Caracoles de Hamlet Hermán; Francis Caamañode Hamlet Hermán; Microscopio, tomo I de Orlando Martínez, 1977; Orlando Martínez. Crónica del juicio a una era de crímenes de José Parra Báez; El tinglado. La remisión de las teclasde Tomás Castro M; Caamaño. La última esperanza armada de Manuel Matos Moquete; Raíces de un poder insurpado; radiografía del proceso electoral dominicano de 1990, de Leonel Fernández, 1991; Historia Electoral Dominicana. 1848—1986, de Julio G. Campillo Pérez, en 1987; Ensayos de sociología dominicana de José del Castillo, en 1984; Temas Electorales (1980—1990) de Nelsón Butten Varona, en 1991; El libro negro dominicanode Nelson Castillo; La crisis de 1990. Las elecciones , el informe Carter y una agenda nacional de Víctor Grimaldi, en 1993; Vivencias de un político apartidista de Floilán Tavárez, en 1993; el fraude del fraude, una conjura internacional de M. A. Velázquez Mainardi, en 1994; Contra la Ideología Racista en Santo Domingo, dos campañas por Peña Gómez,de Diógenes Céspedes, en 1998; Preferencias Electoralesde Miguel Liberato, en 1994; Diez pruebas que demuestran que Balaguer es lo más perverso que ha surgido en América de Narciso González, revista La Muralla, abril—mayo de 1994, páginas 26 y 27 (por éste ensayo fue desaparecido el profesor González); Democracia y Procesos Electorales en la República Dominicana de Pablo A. Mariñez, en 1994; Anatomía del fraude electoral del 1994 del Acuerdo de Santo Domingo; Días de incertidumbre de Pablo Jerez, 1995; Campañas y Crisis Electorales de Angela Peña, en 1996; Memorias contra el olvido Autobiografía literaria. (1947—1995) de Diógenes Céspedes, en 20001; Trauma electoral de Juan Bolivar Díaz, 1996; Reforma agraria y luchas sociales en la República Dominicana, 1966—1978 de Carlos Dore y Cabral, en 1981; Testigo de una crisis...Diez años después de Agripino Núñez Collado, 1996; El Fantasma del fraude. Estudio de los procesos electorales en la República Dominicana de Belarminio Ramírez Morillo, en 1997; Bosch, noventa días de clandestinidad de Miguel Franjul, 1998; Al borde del caos. Historia oculta de la crisis electoral de 1978 de Miguel Guerrero, en 1999; Manual de Historia Dominicana de Frank Moya Pons; Fundamentos de Historia Social Dominicana de Nelson E. Díaz y Silverio González, segunda edición; Historia de las elecciones en la República Dominicana. Hombres, sucesos, estadísticas, desde 1913 a 1998 de Sandino Grullón, en 1999; Breve Historia contemporánea de la República Dominicana,de frank Moya Pons, en 1999; Archivo de Instrucción.. El caso Orlando Martínez de Leila Roldán; Mártires por error de José Díaz, 2000 (narra el horrendo asesinatos de los cinco jóvenes del Club Héctor J. Díaz, de Santo Domingo, en 1971); Los crímenes de Balaguer y la banda colora, de Esteban Rosario, en 2021.

En el campo de la novela y el cuento, se han publicados éstos libros sobre sucesos y hechos acaecidos en los gobiernos de Balaguer: El humor tiene bandera de Narciso González (Narcizaso), en 1979; Los que falsificaron la firma de Dios (novela) de Viriato Sención, 1992; La enana Celenia y otros cuentos de V. Sención, 1994; .Crónicas de una página en blanco (novela) de Angel Lockward, 1999; El Buscador de tesoros (novela) Angel Lockward, 2000; Dile adiós a la época (novela) de Manuel Matos Moquete, 2002 y otros