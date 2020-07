Abinader: nuevo ciclo

Luego de una campaña electoral desgastante, millonaria, clientelar y envuelta en plena pandemia del Covid, estamos prestos a iniciar un nuevo período gubernamental bajo el partido del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Con Luis Abinader como Presidente y con caras "nuevas" y alguna que otra conocida darán inicio a una nueva gestión gubernamental que se vislumbra complicada por la misma pandemia que tiene al mundo cargado de incertidumbre. Abinader, candidato de una oposición que se auto definió con el slogan del "cambio" y que no fue una "oposición" contundente frente a tantas situaciones en el país.

Eso del "cambio" aún está por ver y probarse. Cambio no es solo caras nuevas y colocar figuras conocidas, sino planes y ejecutorias a seguir, la independencia tan cacareada del Poder Judicial, en la figura del Procurador, acabar con tanto clientelismo, reducción nómina gobierno y exterior, y por supuesto, la eliminación de tantísimas botellas innecesarias para el Estado. Enfrentar con planes concretos la crisis sanitaria y económica que ya tenemos y añado, una mayor institucionalidad..!!!

Con relación a la participación de las mujeres en este nuevo Gobierno, el Presidente electo, dijo que las 31 gobernaciones provinciales serán para mujeres. Algo sin importancia. Un asunto que ya hizo Balaguer en su momento y que no sirvió para nada, era pura pantalla. Las mujeres no tienen que ocupar un puesto en un gobierno por "cuotas" o cumplir un cometido, NO!. Las mujeres y hombres deben ser tomados en cuenta para Ministerios por su capacidad y valía profesional. La balanza siempre se tuerce a que en los gobiernos hay más hombres que mujeres en posiciones claves. Eso es lo que necesitamos, posiciones importantes para mujeres capacitadas y en el país las hay de sobra....

Abinader, le tocará iniciar cuatro años complicados bajo el paraguas de una desaceleración económica fuerte, una crisis sanitaria sin parangón, situación en el retorno a las aulas, un turismo por el suelo, el dólar en las nubes y una enorme deuda económica dejada por el gobierno de turno, entre otros factores más.....No será fácil pero él tiene interés de rodearse de profesionales expertos para iniciar acciones conjuntas y tratar de que las consecuencias de todas estas situaciones provocadas aun más por la pandemia del Covid 19, sea menos "dura" para todos. No es solo el caso de Luis Abinader como Presidente sino en casi la mayoría de los países del mundo. Todos hemos sucumbido a esta terrible desgracia del Covid. Un virus nuevo, que cada día aprendemos más sobre el mismo y que lleva en sus espaldas miles de muertos. Además, de dejar al descubierto si cabe una vez más lo débil de nuestro sistema sanitario.

En ese sentido, los casos de contagios están aumentando exponencialmente desde hace varias semanas y urge que el Gobierno actual ponga freno y cuarentena nuevamente y la población sea más civilizada. Adolecemos de educación cívica y social.

Deseamos éxitos al Presidente Abinader y a todo su equipo. Ojalá que ese slogan "Cambio" no se quede solo en letras y atractivo sino que sea realidad en estos cuatro años, a pesar de todo los embates que estamos viviendo como país.