¡A votar!, Sí, pero como lo hacen los ricos y privilegiados

Como el más modesto y humilde de los militantes de la Liga Izquierda Democrática de República Dominicana, (LIDERD), cuyo fin táctico es tratar de unir a todas las fuerzas progresistas, socialistas democráticas y de las izquierdas marxistas,cristianas y humanistas del país, en un Gran Partido, a la vez, de cuadros y de masas, que tenga como elemento central y prioritario de su programa, organizar y formar a las fuerzas del trabajo y los sectores populares, para llevar a cabo una lucha de clases democrática, pacífica, prolongada y sistemática, para forjar una república al servicio de la mayoría social del país. Defendiendo siempre el bien común del pueblo trabajador de RD.

Nos parece importante expresar-en este momento político crucial, nuestro llamado a los ciudadanos de los barrios populares, de los pueblos, del campo, y a los sectores conscientes y verdaderamente democráticos y populares, independientemente de su nivel de ingresos y actividad, manual o “intelectual”, de la producción, de los servicios, del comercio, de los transportes, del comercio, de las finanzas y de la administraciones públicas, a acudir masivamente a votar el 5 de julio. Hoy la abstención no es una opción válida, no es útil, no es pragmática y no conduce a nada bueno.

Durante veinte años (¡20 años!), el PLD, liderados por Leonel Fernández y Danilo Medina, han gobernado este país a su antojo y sin cortapisas, utilizando el método preferido tomado del PRI mexicano: comprar a todo el que estuviera dispuesto a venderse. A éste un cargo político importante (Ministro, Secretario de Estado, Subsecretario, Director General, Embajador, etc.), al otro una sinecura, al de más allá una canonjía, una subvención, becas privilegiadas a personas con bienes suficientes para poder pagar los estudios en el extranjeros a ellos y a sus hijos (como han hecho y hemos hecho personas con ingresos más modestos).

A los periodistas, comunicadores, relacionadores públicos y otros profesionales de diversas especialidades, contratos, subvenciones, sobornos y pago de los fondos de reptiles para duplicar o cuadruplicar los sueldos normales de sus medios y a sus familiares puestos de relumbrón y altas remuneraciones en instituciones del Estado y organismos autónomos.

Esto ha creado una capa social, que se ha constituido en la CASTA de la élite peledeísta, una especie de “nueva clase reinante”, una burguesía estatal, a expensas del presupuesto general del Estado. El Estado ha sido utilizado como medio fundamental de acumulación de capital y junto a sectores judiciales entregados al poder, han tejido una espesa urdimbre de intereses creados para blindar una impunidad absoluta ante la ley y contra el Estado de Derecho.

Esta impunidad ha contado con el silencio cómplice cuando no con el aplauso de todos los paniaguados del poder peledeísta de todas las administraciones: las de Leonel Fernández, el padre del sistema corrupto, y Danilo Medina, su continuador y multiplicador. Ambos han sido los artífices de ésta República Corrupta.

Por todo ello, hacemos un llamado a votar CONTRA el PLD. Karl Popper -un filósofo y pensador liberal de la vieja escuela austríaca neopositivista-, dijo que los votantes no votan tanto a favor como CONTRA ALGO. Los dominicanos, especialmente, los más pobres, los más necesitados, que son los que el PLD, en su campaña, querrán comprar con alimentos para un día o dos, con 500 o 1000 pesos, deben coger ese dinero, decirles que votaran por su candidato, y luego, en las urnas, protegidos de toda coacción y represión, votar contra el PLD y contra Leonel, ya que ambos son, de un pájaro maligno, las dos alas.

Los pobres de éste país, deben hacer valer su fuerza y su única fuerza real, en una democracia restringida como la nuestra, es la fuerza de su número, la fuerza de su voto. La democracia dominicana ha sido secuestrada por el PLD con el apoyo interesado de los grandes poderes corporativos económicos-comerciales-financieros.

Los pobres dominicanos, los que se levantan cada día y no saben si podrán encender el fogón para dar de comer a sus hijos, deben aprender de lo “bueno” que hacen tanto los ricos, como los políticos venales, los oportunistas y toda la ralea de limpia sacos del PLD y de Leonel.

¿Qué hacen todos éstos? Votan por los que sirven a sus intereses y eso es lo único que les importa. Nosotros, los pobres, tenemos que aprender de ellos y, por tanto debemos votar contra el PLD y contra Leonel.

Las mujeres y hombres de Izquierda Democrática, no participamos en las elecciones, por tanto, no estamos aquí para pedir un voto por nosotros, sino para pedir, primero, VOTAR CONTRA EL PLD Y FP, QUE SON LO MISMO. Y segundo, recordar que el PRM –que es quien tiene más oportunidad de ganar-, y según dice uno de sus promotores, mantiene una línea muy conservadora y a favor de los privilegiados y que por eso ganará. Es decir, tampoco, previsiblemente, defenderá los intereses de los más pobres.

¿Qué hacer si eres pobre y no eres un tonto útil de los ricos y de los partidos que defienden a los más ricos? Después de meditarlo y analizar la realidad, nuestra conclusión es que los pobres dominicanos y los sectores conscientes y con una pizca de ética, no nos queda más que una opción: VOTAR POR LOS CANDIDATOS DE ALIANZA PAÍS.