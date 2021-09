Partido Comunista de Rusia no reconoce resultados de voto electrónico en Moscú

Moscú (Federación de Rusia), 20/09/2021.- Los miembros de la misión de observación electoral de la OCS asisten a una conferencia de prensa en la Comisión Electoral Central de Rusia tras las elecciones parlamentarias de Rusia en Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2021. Según la información preliminar 195 representantes de Rusia Unida, 15 representantes del Partido Comunista, 7 representantes de Una Rusia Justa y 1 representante del Partido Liberal Democrático han ganado las elecciones a la Duma Estatal (cámara baja del parlamento de Rusia) en distritos electorales uninominales. (Elecciones, Rusia, Moscú) EFE / EPA / YURI KOCHETKOV

Moscú, 20 sep.- El Partido Comunista de Rusia anunció hoy que no reconoce los resultados del voto electrónico en la capital rusa en las elecciones legislativas, en la que participaron casi dos millones de electores.

"Ahora podemos decir claramente que los datos del voto electrónico en Moscú no los reconocemos y no los reconoceremos. Nuestra postura no cambiará ni mañana ni pasado mañana", declaró en rueda de prensa el vicepresidente del Comité Central del partido, Dmitri Nóvikov.

Según el político, los comunistas advirtieron un cambio radical en el recuento de votos en algunos colegios electorales después de que se sumara el resultado del voto electrónico al presencial.

El voto electrónico fue habilitado en Moscú y otras seis regiones, y abarcó a unos 2,6 millones de votantes de los 110 millones de ciudadanos llamados a las urnas del viernes al domingo.

Los comunistas expresaron su desconfianza desde un principio respecto al voto electrónico y la votación a lo largo de tres jornadas, ya que sospechaban que este sistema podía ser utilizado por el oficialismo para manipular los resultados.

El Partido Comunista de Rusia se ha afianzado en el segundo puesto en estas elecciones, en las que obtuvo un 19,04 % de los votos tras el escrutinio del 98,12 % de los votos. Compartir

Nóvikov señaló que el partido tiene previsto llevar a cabo protestas durante el próximo fin de semana en Moscú y otras regiones del país "para que se escuche la voz de la calle, la voz de los ciudadanos", ya que no fue escuchada en los colegios electorales.

Por su parte, Guennadi Ziugánov, el secretario general del Partido Comunista, la segunda fuerza más votada en estas elecciones legislativas tras la oficialista Rusia Unida, no dejó entrever hoy el enfado que había mostrado durante las jornadas electorales cuando denunció irregularidades en las urnas.

En una rueda de prensa en la agencia oficial TASS, únicamente celebró que su formación "junto a los partidos patrióticos de izquierda se presentaran con gran éxito en estas elecciones".

El líder comunista celebró el apoyo de "la Rusia profunda" a su formación política, que contó con un gran respaldo en las regiones del Lejano Oriente ruso.

Según Ziugánov, los comunistas obtuvieron tan buenos resultados gracias al programa del partido, que tiene como fin ayudar a Rusia "a salir de la grave crisis sistémica".

El Partido Comunista de Rusia se ha afianzado en el segundo puesto en estas elecciones, en las que obtuvo un 19,04 % de los votos tras el escrutinio del 98,12 % de los votos.

En las elecciones a la Duma rusa lidera Rusia Unida - con un 49,79 % de los votos - que ha podido revalidar la mayoría constitucional.

El Partido Liberal Democrático de Rusia obtuvo un 7,48 % de los votos, seguido de cerca por Rusia Justa, con un 7,41 %.

La novedad de estos comicios es la entrada del partido Gente Nueva, un proyecto del Kremlin que superó el umbral del 5 % necesario para entrar al legislativo (5,36 %). EFE