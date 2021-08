La guerra del régimen Ortega-Murillo contra las ONG

El epidemiólogo no percibe un interés económico del gobierno en su enfrentamiento contra las ONG. Y pone el ejemplo de las agencias de cooperación que se han ido antes del país por las leyes impulsadas por Ortega, incluidas agencias de las Naciones Unidas: nunca el gobierno logró que esos recursos pasaran a sus manos. Lo mismo, calcula, pasará con los fondos que manejaban las organizaciones que se han cerrado ahora; es dinero que simplemente ya no llegará a Nicaragua.

Esto podría pasar con los fondos que el National Democratic Institute for International Affairs (NDI), el International Republican Institute (IRI), la Fundación Oxfam Intermón, Oxfam IBIS, Diakonia, Helping Hands the Warren William Pagel y M.D. Foundation proporcionaban a ONG locales para la ejecución de proyectos. A estas agencias se les anuló recientemente su registro para funcionar en el país, y aunque todavía no se pronuncian, personas cercanas a ellos han expresado que difícilmente seguirán invirtiendo recursos en Nicaragua.

Gracias por vuestra solidaridad tras la decisión del gobierno de Nicaragua de cancelar nuestro registro en el país. Llevamos más de 40 años cooperando con el pueblo de Nicaragua, cumpliendo siempre con la legalidad. Esperamos seguir haciéndolo en el futuro https://t.co/5aQV7MJghZ — Oxfam Intermón (@OxfamIntermon) August 17, 2021

Argüello tampoco ve una venganza dirigida contra antiguas figuras del sandinismo: “Es una muestra de poder para obligar a todos a hacer lo que ellos quieren, y evitar que se divulgue información para poder crear su propia realidad, sin que nadie discuta”.

Sin embargo, Quirós sí identifica en esto una venganza personal de Ortega y Murillo contra antiguos cuadros sandinistas, muchos de los cuales son fundadores de las organizaciones que han sido despojadas de su personería jurídica.

Señala como ejemplo que siete de las nueve que perdieron la personería en 2018 tenían origen sandinista. Entre ellas el Ipade y Popol Na, de los excomandantes guerrilleros Jaime Wheelock y Mónica Baltodano, respectivamente.

Para Quirós, la venganza empezó en octubre de 2006 en respuesta al apoyo brindado a la denuncia de Zoilamérica, cuando con los votos de los diputados sandinistas aprobaron la penalización absoluta del aborto.

Los consultados coinciden en que las acusaciones del régimen sandinista son “ridículas”, porque les aplican la Ley 977 Contra el Lavado de Activos, cuando con los controles existentes en Nicaragua -donde la recepción de recursos de la cooperación es controlada por el Estado- es imposible que las ONG laven dinero.

Además, de acuerdo a la legislación, se lava dinero cuando tiene origen ilícito; y el de la cooperación, aunque en muchos casos llegue a través de agencias especializadas, en la mayoría de los casos proviene de fondos públicos, por tanto son lícitos.

Y mientras el régimen Ortega-Murillo sigue eliminando organizaciones que prestan muchos de los servicios que el Estado no es capaz de garantizar, especialmente en comunidades recónditas a las que se llega con dificultad, las adolescentes siguen quedando embarazadas y a veces muriendo por falta de una atención adecuada, tal como ocurrió recientemente en Laguna de Perlas.

Según Wilson, ante el cierre de tantas ONG necesitan reorganizarse porque en medio de la crisis sociopolítica que enfrenta el país, se están agudizando algunos problemas. “Hay niñas de 13, 14, 15 años que están embarazadas… y hay bastante prostitución. Tenemos que llegar para trabajar con los padres de familia y los adolescentes porque los padres de familia están perdiendo la autoridad sobre los hijos”, asegura Wilson.

La dirigente feminista lamenta que Acción Médica Cristiana, que desde hace varias décadas prestaba servicios de salud en el Caribe nicaragüense, esté dentro del grupo a las que próximamente les quitarán la personería, ya que son espacios que están quedando vacíos y el Estado difícilmente los llenará.

Ella asegura que de momento lo único que queda es la voluntad de los liderazgos de las organizaciones de seguir educando a los jóvenes y de establecer mecanismos para multiplicar el mensaje. Aunque está consciente que son muchos los servicios y beneficios que perderán y que la población queda a expensar del deficiente servicio de salud pública.