EEUU nombra un enviado especial para Haití para apoyar la estabilidad tras el asesinato de Moïse

MADRID, España (EUROPA PRESS).- El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este jueves el nombramiento de Daniel Foote, un diplomático de carrera, como enviado especial para Haití, que tendrá el objetivo de "facilitar la paz y la estabilidad a largo plazo" en el país, después del asesinato del presidente Jovenel Moïse.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha detallado que Foote tendrá que relacionarse con los socios haitianos e internacionales de Estados Unidos también para apoyar la celebración de unas elecciones presidenciales y legislativas "libres" y "justas" en Haití.

"También trabajará con los socios para coordinar los esfuerzos para la asistencia en varias áreas, incluidas la humanitaria y de seguridad", según Price. Asimismo, Foote "trabajará con las partes interesadas de la sociedad civil y el sector privado para buscar soluciones lideradas por el propio Haití a los desafíos a los que se enfrenta el país".

Price ha destacado que Foote tiene una amplia experiencia diplomática para desempeñar este rol, ya que anteriormente se ha desempeñado como jefe adjunto de misión en Haití y como embajador de Estados Unidos en Zambia.

It's a pleasure to welcome back to the Bureau of Western Hemisphere Affairs Ambassador Dan Foote, new Special Envoy for Haiti. There is critical work ahead to support Haitians’ efforts toward long-term peace & stability, as well as the free & fair elections Haitians deserve.-JC pic.twitter.com/1xg1QgFg55

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) July 22, 2021