Audiencia de Claude Joseph boicoteada por sus "partidarios"

Con información de Efe y Haiti Standard

Decenas de "simpatizantes" del ex primer ministro de facto, Claude Joseph, impidieron la realización de la audiencia contra el también exministro de Asuntos Exteriores y Culto, que se llevaría a cabo en la oficina de instrucción del juez de instrucción Garry Orélien, según reportó este miércoles el medio haitiano Haiti Standard.

La audiencia estaba prevista para el 14 de diciembre de 2021 en la Escuela de Magistrados (EMA) ubicada en Frères, en la localidad de Pétion-Ville.

Ante el ambiente creado por los "simpatizantes" del excanciller bajo la administración de Jovenel Moïse, el juez de instrucción anunció que no se cumplen las condiciones para la audiencia de Claude Joseph.

Excanciller haitiano denuncia falta de esfuerzos para esclarecer magnicidio

De su lado, el ex primer ministro y excanciller de Haití Claude Joseph afirmó que el Gobierno no está haciendo "ningún esfuerzo" para extraditar desde Jamaica y Turquía a dos de los sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, cometido en julio pasado.

El magnicidio de Moïse fue cometido, según las pesquisas, por un comando de mercenarios que irrumpió en la residencia presidencial en la madrugada del 7 de julio sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la vivienda del mandatario.

"Hasta hoy no hay voluntad política para detener a los culpables. No se ha hecho ningún esfuerzo para pedir el traslado de (el colombiano Marco Antonio) Palacios como he hecho yo", dijo Joseph, quien hasta hace poco era el canciller del país.

El exmilitar Palacios fue apresado en Jamaica en octubre pasado y pedido en extradición por Joseph cuando se desempeñaba como canciller de Haití.

El exfuncionario habló a los medios de comunicación durante su permanencia en la Escuela de la Magistratura de Frères, al noreste de Puerto Príncipe, a donde acudió para ser interrogado por el juez Garry Orélien, a cargo de las investigaciones del asesinato de Moïse.

"El Gobierno dirigido por el primer ministro (haitiano), Ariel Henry, no está haciendo ningún esfuerzo para extraditar a Samir Handal a Haití para que responda a las preguntas de la Justicia", agregó Joseph, quien fue sustituido en el cargo precisamente por Henry.

El empresario haitiano Handal fue detenido en noviembre último en Turquía, tras arribar a esa nación procedente de Miami, según confirmó el propio Joseph cuando aún era canciller.

"Lo único que quiero es que, si hay una investigación seria, se llame a las personas contra las que hay denuncias", dijo al asegurr que está decidido a luchar para que se haga justicia en el caso del asesinato de Moise.

Solicitó que se convoquen a declarar a las personas que figuran en una investigación publicada por el periódico estadounidense The New York Times en la que se sugiere que la muerte de Moise guarda relación con la presunta batalla que libraba contra poderosos narcotraficantes, entre ellos uno cercano al expresidente del país Michel Martelly.

"Después de que detuvieran a Samir Handal hicieron todo lo posible para apartarme del Gobierno, no me arrepiento porque continuaré la batalla", dijo.

Decenas de partidarios de Joseph lo acompañaron, algunos de ellos con camisetas blancas que la leyenda "Justicia para Jovenel", bajo los acordes de canciones populares a cargo de una banda de música.

El ambiente en la zona estaba caldeado tras la vista, a la que siguió una manifestación improvisada de partidarios del exfuncionario quienes exigían la detención del primer ministro Henry