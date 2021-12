3 puntos separan a Boric de Kast a una semana de segunda vuelta

La proyección actual de segunda vuelta en Chile le da 39% al candidato del Frente Amplio Gabriel Boric versus 36% que alcanzaría el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast, disminuyendo la diferencia con respecto a la semana anterior, según una encuesta realiza por Plaza Pública Cadem.

Cuando faltaba dos semanas para la segunda vuelta, la diferencia era de 5 puntos a favor de Boric sobre Kast, siempre según esta encuesta que es una de las que vaticina uno de los márgenes más estrechos, a diferencia de otras, pero todas dan como ganador al izquierdista Boric por encima del candidato de la ultraderecha.

Plaza Pública Cadem

De acuerdo la encuesta de Cadem, el 25% dijo que no votaría, no sabe o simplemente no respondió. En el mejor de los casos, en las últimas elecciones en Chile ha votado solamente la mitad de los 15 millones de electores habilitados.

Siempre según Cadem, hasta el 10 de diciembre 42% de los hombres encuestados votaría por Kast y el 38% por Boric. En cuanto a las mujeres el 29% votaría por Kast en una segunda vuelta y el 41% por Boric.

De la población de entre 18 a 34 años de edad, un 49% elegiría a Boric como el nuevo presidente de Chile y el 29% a Kast. Los de 35 a 54 años de edad la encuesta estuvo casi empatada. 40% votaría por Kast y 39% por Boric.

Una diferencia de 10 puntos se notó cuando se le preguntó a la población de 55 años en adelante. El 38% votaría por Kast y por Boric el 28%.

A continuación los resultados completos de la encuesta: