"Son doble moral los que critican a Alianny García"

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El de música urbana Vakeró salió en defensa de su colega Alianny García, que ha sido criticada por el fuerte contenido de las letras de sus canciones.

A través de su cuenta de instagram, Vakeró hizo una reflexión en torno a las letras de la exponente urbana Alianny García, y calificó de "doble moral" a quienes la censuran.

En un post con la fotografía de García en la que sostiene la bandera dominicana,Manuel Varet Marte, nombre de pila de Vakeró expuso:

"Vivimos en una sociedad donde la doble moral, es nuestro pan de cada día, veo a muchos atacando a Alianny García por el contenido de sus canciones, sin embargo he escuchado trabajos de ella con contenido limpio y no veo la misma cantidad de views". Compartir

Asimismo, comparó las letras de Alianny con otras exponentes del género urbano, como la Insuperable, con la canción “Me subo arriba” , también mencionó a Becky G con la frase de unas de sus canciones, "A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca” .

Vakero, indicó que defenderá a la mujer, porque quiere más exponentes femeninas; pero también reflexionó que para sobrevivir en este medio no se puede nadar contra la corriente