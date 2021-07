Tras acusaciones del Alfa, Bibi Top Dollar dice teme por su vida

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Luego de que el cantante urbano El Alfa - Emanuel Herrera Batista - responsabilizara públicamente al promotor musical Bibi Top Dollar de los daños ocasionados a su vehículo de alta gama Bugatti, el manejador de artistas manifestó que su vida está en peligro.

Ariel Antonio Almánzar, nombre de pila del empresario, dijo que tiene el tema en manos de sus abogados y lo calificó de "un caso delicado".

“Yo no puedo hablar, esto es un caso delicado y tengo que dejar eso en manos de abogados ahora mismo”, sostuvo durante la entrevista telefónica realizada por el locutor Anthony Quinn, en la que prometió que hablará cuando sus abogados lo asesoren.

Agregó que lo están acusando de una situación de la cual no tienen "ni un chin" de pruebas y que tanto él como su familia han recibido muchas amenazas luego de la acusación.

El pleito le salpica al Mayor Clásico

La acusación que hizo El Alfa también salpicó al cantante urbano El Mayor Clásico.

Según la denuncia, Bibi Top Dollar quería que este grabara con El Mayor de manera obligatoria, propuesta a la que este se negó.

En un video colgado en su cuenta de Instagram, El Mayor le respondió a su colega: “creo que te están escondiendo la verdad y me están usando a mí para distraer al público. Yo no tengo poder para hacerte eso a ti, no tengo agallas porque yo estoy en mí. Estoy trabajando en mi música”.

En el mismo audiovisual, que luego fue borrado, reveló que él y El Alfa hablan por mensajes directos de Instagram y que tiene pruebas de ello, pero que nunca han hablado de música, “aunque el sueño de todos los dominicanos es que tú y yo grabemos juntos”.

Este lunes durante una entrevista para el programa radial de Santiago Matías, Alofoke Radio Show, Emmanuel Reyes, nombre de pila del urbano, negó que haya conversado con Bibi Top Dollar para grabar con El Alfa