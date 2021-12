Serrat empezará su gira de despedida en Nueva York

Joan Manuel Serrat

Anuncian venta de boletos para concierto de despedida de Serrat en

Los seguidores del español Joan Manuel Serrat en Nueva York podrán comprar a partir del 10 de diciembre boletos para su concierto de despedida de los escenarios, tras 57 años dedicado al oficio de cantor.

El catalán ha elegido la Gran Manzana para el arranque de su gira mundial "El vicio de cantar 1965-2022" y reencontrarse con su público en el teatro Beacon, en Manhattan, con aforo para 3.000 personas, el 27 de abril del 2022, se informó en un comunicado.

Según ha dicho el cantautor, que el próximo 27 de diciembre cumplirá 78 años, esta gira servirá para "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

Con esta gira el intérprete de "Penélope" recorrerá América Latina y España para concluir en su ciudad natal de Barcelona el 23 de diciembre del 2022, tras unos 70 conciertos.

"Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo del tiempo, sino hacerlo en los sitios donde están", ha dicho el autor de "Mediterráneo" en una reciente entrevista con "El País".

De acuerdo con Serrat, "antes de que me despida un virus, la salud o el público, prefiero hacerlo yo. Cuando comencé no me planteé un final, pero lo que ha pasado estos dos años lo ha hecho".

Su último concierto en Nueva York fue en 2019, tras diez años de ausencia, en el que el público, en su mayoría de América Latina, no dejó de aplaudir al autor de "Para las libertad" en un concierto que se extendió durante más de dos horas. EFE