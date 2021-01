Rosa Alcántara celebra 16 años de su programa radial La Verdad Ante Todo

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - El programa radial “La Verdad Ante Todo”, producido y conducido por la periodista Rosa Alcántara, celebró sus 16 años de transmisión sin interrupción con una edición especial, en la que la cantante Stefany Rojas interpretó varias canciones navideñas, algunas de las cuales contó con la compañía de su hermano Gustavo.

La propuesta radial que se transmite todos los sábados, de 7:00 a 8:00 de la mañana, por la emisora Rumba, en su dial 98.5FM, cuenta cada semana con una audiencia que interactúa con la periodista Alcántara a través de llamadas telefónicas y por Facebook Live.

Alcántara agradeció a Dios, a la audiencia, al personal técnico, a los patrocinadores y a todos los que de una manera u otra han sido claves para que el programa ocupe el sitial en que se encuentra.

Dijo que el enfoque del programa desde su nacimiento en 2004 es informar, orientar y educar al público obre temas de interés nacional de índoles educativos, cultural, económico, social y político.

Recordó que el proyecto surgió junto a las periodistas Leonora Ramírez y Nelly Ramírez con el objetivo de contribuir al debate nacional sobre los diferentes problemas que afectan el país y el aporte de soluciones de los mismos para tener una sociedad mejor.

Por el espacio radial han tenido la oportunidad de hacer sus aportes un grupo de comunicadores, quienes han llevado sus ideas y experiencias profesionales de forma abierta y democrática, así como han participado en calidad de invitados importantes expertos de distintas áreas del saber.

El programa La Verdad Ante Todo cuenta con las secciones "La Verdad del Pueblo", "Cápsula Educativa" y la "Política Compai".

“La radio es un medio de comunicación que llega a mucha gente y cuando llevamos invitados que exponen temas de interés nacional, que se convierten en noticiosos, entonces lo divulgamos en los medios de comunicación. De igual manera estamos aprovechando las redes sociales, principalmente Facebook, para que los ciudadanos puedan expresarse, expongan sus pareceres sobre los distintos temas que abordamos, hagan sus denuncias de problemáticas de sus comunidades e interactúen con nosotros”, indicó.

Asimismo, Alcántara agradeció a los organizadores de los Premios GARDO, Galardón a la Radio Dominicana por nominar por segundo año consecutivo a La Verdad Ante Todo como programa de Actualidad y a su persona como conductora y productora de radio.

En la edición especial, la cantante Stefany deleitó a la audiencia con su hermosa y melodiosa voz las canciones Blanca Navidad, Have Yourself a Merry Little Christmas (Tenga usted una muy linda navidad) y El Tamborilero.

En tanto interpretó acompañada de su hermano Gustavo las canciones The Christmas Song (La Canción de Navidad y The Prayer (La Oración).