La última entrevista de Bad Bunny en el 2020

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - El artista urbano Bad Bunny concedió la última entrevista del 2020 al comunicador dominicano Santiago Matíasen Alofoke Radio Show. En una conversación al aire libre, el astro de la música habló sobre su musa, salud, la fama, luchas internas y planes para el 2021.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, describe que desde pequeño escuchó todo tipo de música. Es algo que compartía de forma especial con cada miembro de su familia. "El tracklist de mi vida a mi me encanta".

A la hora de componer no sigue parámetros. Entiende que en la época actual, la industria empuja a los artistas a trabajar por estrategia comercial, no por inspiración y deseo propio.

En la entrevista, Bad Bunny confiesa que lleva cuatro años trabajando sin descanso, sin darle importancia al dinero. Por las únicas razones que aprecia el dinero, afirma, es porque en su mente no hay problemas económicos, y por poder brindarle bendiciones a la familia. "No me recuesto del dinero que tenga ni de la música que tenga. Seguimos haciendo cosas y seguimos buscando nuevos horizontes".

Por el nombre de su último álbum, "El Último Tour del Mundo", Matías cuestionó al "conejo malo" sobre si cree en el último de los días. "Nah. El día que se acabe el mundo es por nosotros mismos, por el humano. Nosotros somos el fin del mundo", respondió Martínez.

Entre sus luchas internas, cita aceptar una nueva vida y la fama.

"A mi me gustaba ir al mall a ver las cosas que no podía comprar. Ahora puedo comprarlas pero no puedo ir al mall". Compartir

En el 2021, trabajará en cosas que hace mucho quería dedicarle tiempo, como la actuación.