Huracán Henri pone fin a concierto estrellas en Nueva York antes de tocar tierra

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El huracán Henri, que amenaza los estados del noreste de EE.UU. puso fin esta noche, antes de tocar tierra, al concierto de estrellas que Nueva York realizaba en el Parque Central, "We Love NYC: The Home Concert" para celebrar la recuperación tras la pandemia del coronavirus, pese a la preocupación por la variante Delta.

Las miles de personas que se convocaron hoy en el icónico parque en Manhattan -que tenían que estar vacunados como requisito-, se quedaron sorprendidos cuando, en medio de la presentación de Barry Manilow, todo quedó en silencio y a oscuras, tras lo cual comenzó a llover.

El intérprete de "Copacabana", el primer tema que trajo al concierto con su también famoso "Mandy", también se quedó perplejo en medio del escenario mientras veía al público dejar el parque, por instrucciones de los organizadores que pidieron que se dirigiera todo el mundo a las salidas.

"Un rayo detuvo el concierto. Por favor, busque refugio por su seguridad", se escuchó en el lugar.

Algunos se quedaron en el parque confundidos porque, tras el apagón, el alcalde Bill de Blasio salió al escenario para informar de que el espectáculo continuaría, según informó CNN que trasmitía el concierto, previsto para terminar a las diez de la noche, hora local, (22.00 GMT), tras cinco horas de estrellas.

"Debido al clima severo que se acerca, todos los asistentes al evento deben moverse con calma a las salidas más cercanas y dirigirse a las áreas fuera del parque. Esto no es una emergencia", fue el mensaje que de inmediato la policía de Nueva York (NYPD) publicó en las redes.

Henri, el tercer huracán del 2021 en la cuenca atlántica, avanza hacia la costa noreste, con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (120 km por hora) y se espera que toque tierra este domingo, aunque ya se sienten los efectos.

Estrellas como Paul Simon y Bruce Springteen aguardaban su turno para subir al escenario así como el cantante colombiano Maluma.

Este concierto de estrellas que habían dejado su corazón en el gigantesco escenario con el que se también se agradeció a los trabajadores esenciales durante a pandemia, comenzó con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, seguida por la de Andrea Bocelli.

El concierto, anunciado en junio y que no dejó ningún género fuera para complacer a todos los neoyorquinos, había causado gran expectativa en la ciudad y generado gran publicidad.

Los neoyorquinos habían disfrutado de un gran inicio de la Filarmónica con "Candide" y "Rapsodie in Blue", y un medley que incluyó el icónico "New York, New York" y Manhattan.

La orquesta acompañó luego a Bocelli, que se presentó con su flauta para interpretar "You'll Never Walk Alone" y una magistral "O Sole Mio" y a una inigualable Jennifer Hudson.

El mítico Carlos Santana, que se presentó con dos guitarras al cuello, y los cantantes Clive Davis, Wyclef Jean y Rob Thomas causaron delirio con "María, María", el nuevo tema Move! del famoso guitarrista y "Smooth".

La música country estuvo representada por Kane Brown que tan pronto subió al gigantesco escenario adornado con imágenes de la ciudad agradeció a los trabajadores esenciales "y a todos los que hicieron algo por nosotros".

El concierto contó además con las bandas Journey y Earth, Wind and Fire que llevó en su maleta su éxito "September", tras lo cual llegó la presentación de Barry Manilow que interpretaba "I can't smile without you" cuando llegó el fin de la gran fiesta, que estuvo precedida de varios conciertos de música Hip-Hop a través de toda la ciudad. EFE