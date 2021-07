El Alfa acusa a promotor artístico de atentados en su contra, luego borra publicación  

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El artista urbano Emanuel Herrera Batista (El Alfa) acusó a un promotor artístico de ser el responsable de dos atentados en su contra, que incluye la quema de su carro Bugatti, en Miami, Estados Unidos.

A través de Instagram, El Alfa afirmó este lunes que el promotor, a quien identificó como Ariel Antonio Almánzar (Bibi), apareció “de la nada” y le dijo que debía grabar de manera obligatoria con Emmanuel Reyes, mejor conocido como El Mayor Clásico.

“Mi respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría. Bibi (Ariel Antonio Almánzar) me respondió: “en Miami controlo yo y si no grabas vas a pagar las consecuencias”. ¡¡¡Antes de irse me dijo “yo soy un hombre muy peligroso”!!! A los pocos días le dispararon al vehículo Roll Royce en el que yo andaba, y luego de ese atentado me quemaron mi carro Bugatti en el parqueo de mi residencia”, publicó El Alfa en sus redes.

Agregó también: “la realidad es que ya no se qué hacer. Solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia Y a mis fanáticos. Cualquier cosa que me pase a mí o a mi equipo de trabajo el responsable es Bibi (Ariel Antonio Almánzar)”, finalizó diciendo.

Sin embargo, varias horas después el artistas borró la publicación.

Mientras que, también a través de sus redes sociales, El Mayor Clásico le respondió diciendo que espera todo se aclare y que las partes involucradas resuelvan su conflicto.