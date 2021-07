Alcaldes de Doral y Miami resaltan principios democráticos de Johnny Ventura

Miami, Florida. – Alcaldes y líderes y políticos cubanos de renombre en Miami, como Francis Suárez, de la Ciudad de Miami y Juan Carlos Bermúdez de la Ciudad de Doral, reconocieron en el fenecido ícono del merengue, el Maestro Johnny Ventura, no solo sus virtudes profesionales artísticas, sino su apego a los valores democráticos en la región.

Los alcaldes de la Ciudad de Miami, Francis Suárez y de la Ciudad de Doral, Juan Carlos Bermúdez, mostraron no solo su adhesión con la República Dominicana por el fallecimiento del gran maestro y artista, propulsor del merengue en toda América Latina, Johnny Ventura, sino también destacaron los valores en la defensa de la democracia de Ventura, así como su apego fiel a la defensa de los Derechos Humanos.

El alcalde de la ciudad de Doral en el Condado de Miami Dade, donde residen más de 85 mil dominicanos diseminados por varios puntos, Juan Carlos Bermúdez, dijo, “estar seguro de que no hay un solo hispano en la Ciudad de Miami y Doral que no reconociera que Johnny Ventura ha sido ícono, no solo a nivel artístico, sino a nivel de defensa de la democracia e importante para no solo para su Cuba, sino además para Venezuela y Nicaragua.”

“La historia de los pueblos libres la escriben los hombres y mujeres que han estado dispuestas a levantar su voz en defensa de la democracia y en contra de los atropellos de los gobiernos que atentan contra los derechos de sus ciudadanos”, precisó Johnny Ventura en una ocasión en la República Dominicana, demostrando con ello sus valores al sistema democrático en la región.

“Johnny Ventura siempre estuvo muy claro en lo que era la falta de democracia en Cuba”, insistió Juan Carlos Bermúdez, al referirse a su homólogo fenecido que alguna vez ocupó la Alcaldía de la Ciudad de Santo Domingo.

Bermúdez, un cubanoamericano que conoció muy de cerca a Johnny Ventura, añadió, “creo que vamos a sentir mucho esta pérdida, pero no podemos olvidar su gran trabajo artístico para todos los Estados Unidos.”

“Miami siempre recordará a Johnny Ventura. Recuerdo que cuando era pequeño iba con mis padres a ver a Johnny Ventura en el escenario. Yo creo que no solo ha sido un ícono para los latinos aquí en Miami, sino para Nueva York, Chicago, doquiera haya un latino, en los Estados Unidos", aseguró.

“Mis padres me llevaban a una fiesta donde estaba Johnny Ventura con su grupo musical”, expresó Juan Carlos Bermúdez, Alcalde de Doral.

Recordó la amistad y hermandad que unía a la “Reina de la Salsa”, Celia Cruz con Johnny Ventura. “Celia siempre nos decía lo que Johnny significaba para ella. Todos los vamos a extrañar.”

Alcalde de Miami

Mientras que Francis Suárez, alcalde de Miami, también resaltó las virtudes no solo musicales sino de defensa de la democracia por Cuba del fenecido Johnny Ventura y además como él pudo combinar su carrera política con la musical.

En este tenor, Suárez expresó, “no cabe duda de que Johnny Ventura, fue muy querido, no solo por su país, la República Dominicana, sino que fue un gran político, ocupó la Alcaldía del Distrito Nacional”, destacó el Alcalde de la Ciudad de Miami.

“Ventura fue una persona que capturó el corazón y el alma de su pueblo como artista y como político. Johnny Ventura, el gran maestro del merengue supo combinar, su labor política con su arte, llegando con sus canciones a su pueblo”, señaló Suárez, valorando las virtudes del fenecido artista, abogado y compositor dominicano de todos los tiempos.

Las declaraciones de ambos alcaldes se produjeron durante una rueda de prensa, para anunciar la celebración del encuentro en apoyo a la libertad para Cuba, Venezuela y Nicaragua, titulado “Abajo Cadenas”, que será este sábado a las 5:00pm en Bayfront Park de Miami. En la actividad también estuvieron el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández y el exalcalde de Miami y ahora Comisionado de la ciudad, Joe Carrollo, un gran amigo también de la comunidad dominicana.