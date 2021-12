Turismo registra cifras sin precedentes en noviembre

El ministro de Turismo, David Collado, dijo que la recuperación del ese sector es más que evidente, al registrar la llegada de 4,263,259 visitantes no residentes en los últimos once meses de este año y un histórico de 519,349 sólo en noviembre.

Informó que durante el undécimo mes del presente año registra una mejora de 197% respecto al mismo periodo del 2020, siendo 12% superior a noviembre 2019, e incluso, posicionándose 7% por encima de noviembre 2018.

El ministro Collado destacó que a la fecha se ha recuperado el 73% de los no residentes recibidos de enero a noviembre del 2019.

La llegada de no residentes del 2021 fue en un 82% de extranjeros (424,560 no residentes que no nacieron en República Dominicana) y el 18% restante de dominicanos (94,790 no residentes que nacieron en República Dominicana).

La recuperación del turismo estuvo liderada a inicios del 2021 por los dominicanos ausentes, quienes, desde cierre del 2020 ya empezaban a llegar al país al mismo ritmo en que lo hicieron en el 2019. Sin embargo, por tercer mes consecutivo, la llegada de extranjeros no residentes también ostenta cifras superiores a las vistas en la época prepandemia; de hecho, en noviembre 2021 llegó el equivalente a 111% de los extranjeros no residentes que llegaron en noviembre 2019.

Por puerto de entrada, destaca la participación de mercado que sigue ganando el aeropuerto de Punta Cana, que con un 53% del total de llegadas de no residentes durante noviembre 2021, se encuentra 16% por encima de los niveles de noviembre 2019. Los tres principales aeropuertos dominicanos están recuperados en términos de llegadas de no residentes (Punta Cana, Las Américas y El Cibao).

El desmonte internacional de las restricciones migratorias ha contribuido en gran medida a la senda de recuperación del turismo dominicano. La llegada de extranjeros residentes en Canadá ha pasado de ser inferior a 1,000 pasajeros antes de julio 2021, hasta escalar a más de 40,000 turistas en noviembre 2021. Así destacan otros países, que, con llegadas prácticamente nulas durante los periodos migratorios restrictivos, han despertado notoriamente Rusia con más de 47,000 turistas y Alemania con más de 22,000 turistas.

Como resultado de lo anterior, el influjo de turistas hacia República Dominicana se ha ido diversificando en términos de países emisores. En verano del presente año los turistas (extranjeros no residentes) que residían en Estados Unidos concentraban el 70% del total que entraba República Dominicana, pero en noviembre 2021 este grupo de turistas era de solo 39%. Esta disminución se ve explicada por el incremento de los extranjeros con residencia en Rusia (cuya participación de mercado pasó de 1% a 11%), Canadá (cuya participación de mercado pasó de 1% a 10%), entre otros países principalmente europeos.

Características de los turistas vía aérea- noviembre 2021.

El 60% de los turistas procedió de 3 países diferentes (Estados Unidos 39%, Canadá 11% y Rusia 10%). La estadía promedio de los turistas extranjeros fue de 9 noches, explicada principalmente por los estadounidenses. Por otro lado, los dominicanos ausentes registraron una estadía de 16 días, mientras la de los turistas europeos se ubicaba en 10 noches.

Los turistas llegados en noviembre 2021 fueron en un 23% de nacionalidad estadounidense, un 61% se alojó en hoteles (el 73% de los no residentes extranjeros se alojó en hotel), y el 53% llegó por Punta Cana.

El comportamiento de estas llegadas generó un estimado de ingresos de divisas de US$575 millones.

El 32% de los extranjeros no residentes recibidos estuvo compuesto por adultos que viajaron solos por un promedio de 9 noches, alojados principalmente en hoteles (76%) en La Altagracia y El Gran Santo Domingo (69%) por motivo de recreo (82%).

Por otro lado, los aventureros representaron el 27% del total, con estadía promedio de 9 noches, alojados principalmente en hoteles (74%) de La Altagracia y El Gran Santo Domingo (77%) por motivo de recreo (83%).

El turismo familiar explicó el 27% del turismo del penúltimo mes del 2021 con estadía promedio de 8 noches, alojados principalmente en hoteles (741%) de La Altagracia y El Gran Santo Domingo (77%) por motivo de recreo (90%).

Por último, los seniors concentraron el 15% del influjo de turistas de noviembre 2021 con la mayor estadía promedio de los cuatro segmentos (10 noches), alojados principalmente en hoteles (71%) de La Altagracia y El Gran Santo Domingo (74%) por motivo de recreo (83%).

Estimaciones preliminares del Ministerio de Turismo sugieren que el total de vuelos comerciales entrantes a la República Dominicana en noviembre 2021 fue de 4,222 con una ocupación promedio de 79%.

Durante el undécimo mes del año se recibieron aproximadamente 131 aerolíneas provenientes de 167 aeropuertos diferentes ubicados en más de 50 países