¿Qué hacer cuando un banco te daña tu historial y score crediticio?

SANTO DOMINGO, República Dominicana-. En la actualidad, muchas entidades bancarias, gremios bancarios, asesores financieros han impulsado excelentes campañas publicitarias en las distintas redes sociales sobre temas claves de educación financiera.

He visto cómo están creando conciencia para que los clientes de los bancos cuiden su historial crediticio, pagando a tiempo sus deudas, como también explicando qué es un score o puntaje crediticio y que importancia tiene para una persona.

Tu historial crediticio es tu carta de presentación frente a una entidad bancaria. Muestra si cumples tus pagos a tiempo, si has tenido problemas con algunas deudas, si sabes manejarte bien con los préstamos pagándolos en las fechas indicadas, si tienes problemas de sobreendeudamiento o si te han castigado deudas en alguna entidad bancaria.

El scoring bancario o puntaje crediticio, es un método de evaluación bancaria que permite estimar el riesgo de incumplimiento de un individuo o empresa, es decir, la probabilidad de que un cliente pague o incumpla sus compromisos financieros. Esto permite al banco tomar la decisión de otorgar o no un préstamo o cualquier producto de crédito.

Ahora bien, ¿Qué pasa si has sido un excelente cliente en tu entidad bancaria y por errores tecnológicos en el procesamiento de la información, tu entidad bancaria reporta una información errónea en el comportamiento de tus pagos a la Superintendencia de Bancos y a las Sociedades de Información Crediticia o más bien Buró de Créditos?

Joséme escribe que ha sido un cliente que siempre ha pagado sus préstamos bancarios de manera automática, autorizando a su banco a debitar de su cuenta el monto correspondiente. sin embargo, en una consulta gratuita cortesía de Datacrédito en la página web mitada.do, se encuentra con la sorpresa de que su banco lo ha estado reportando con atrasos de más de treinta días, lo que le ha afectado de manera considerable su historial crediticio y puntaje crediticio, aun cuando el banco, cada mes, le debita en el día que corresponde el pago del préstamo. ¿Cómo puede pasar que el banco te reporte con atraso, y tú debes pasar 'el Niágara en bicicleta' poniendo una reclamación al banco para que ellos mismos corrijan el error en tu reporte crediticio?

Manuel cuenta su historia: “Soy un joven emprendedor, con una pequeña empresa de venta de cosméticos en varios negocios en La Romana. Resulta que generalmente pago entre 30 a 45 días, por lo que me dice mi oficial del banco X que yo tengo una Calificación como cliente B. Sin embargo, en otro banco Z mi oficial de cuenta me dice que mi calificación como cliente es A, porque siempre pago a menos de 30 días mis compromisos de deudas”.

Manuel cuenta que ha pedido un nuevo préstamo en el banco Z donde es un cliente calificado A, y su oficial de cuenta le dice que ya no puede prestarle a la misma tasa de interés activa que le había prometido, debido a que el banco X, lo ha reportado con atrasos de más de 61 días a los burós de créditos, por lo que su puntaje crediticio ha bajado significativamente, y en la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos ahora el tiene una Calificación como cliente de C.

Manuel afirma nunca haber pagado a la entidad bancaria después de los 45 días, por lo que no entiende, como su entidad lo reporta con unos atrasos superiores a las fechas de sus pagos, conforme a las fechas de sus recibos de pagos.

Respuesta de Tu Consultorio Financiero

A pesar que la tecnología ha avanzado mucho y la sistematización de las informaciones debe ser una tarea pasada por las entidades bancarias, hoy día aún tenemos muchas historias donde el banco por un error procedimental o tecnológico reporta una información incorrecta o erróneas de los clientes sobre el comportamiento de sus pagos, los cuales, no se corresponden con la fecha del recibo o la fecha del débito automático en su cuenta por pago de la deuda.

Lo más lamentable es que la mayoría de las personas afectadas ni cuenta se dan de esta situación, ya que un cliente o usuario bancario no anda revisando mes a mes su historial crediticio en los burós de créditos ni en la Superintendencia de Bancos, a pesar de que puedes consultar de manera gratuita en los burós, al menos tres veces en el año.

En los casos de José y Manuel, inicialmente lo que corresponden es interponer una reclamación por ante la entidad bancaria, para que proceda en lo inmediato a corregir las informaciones erróneas que han reportado a los burós de créditos y en la Superintendencia de Bancos, en caso de que también estén erróneas.

Debes esperar un plazo de treintas días para que la entidad bancaria te responda, conforme al Reglamento de Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros, aprobado por la Junta Monetaria.

Una vez la entidad bancaria proceda a darte respuesta, la misma por cortesía debería mínimo entregarte, un reporte de cada buró de créditos y de la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos, donde muestre que las informaciones erróneas fueron corregidas, y que no existen discrepancias con las fechas de tus pagos en tus obligaciones.

Sin embargo, si la respuesta que te da la entidad bancaria no satisface tu reclamación, entonces debes iniciar una nueva reclamación ante el Departamento de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos, con todos los soportes que demuestren que ha pagado al día tus compromisos financieros en la entidad bancaria en cuestión.

Ahora bien, qué derechos tienes como usuario de los servicios financieros, cuándo tienes una información crediticia errónea.

El artículo 7 de la Ley No. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales, confiere a que toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de discriminación, inexactitud o error, exigir la suspensión, rectificación y la actualización de los mismos.

El artículo 14, refiere a los derechos de rectificación y cancelación, de que toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados, y, cuando corresponda, suprimidos, los datos personales de los que sea titular y que estén incluidos en un banco de datos.

El artículo 53 de la Constitución dominicana sobre los Derechos del Consumidor, cita que “las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”, y en espíritu de Legislador esto también aplica para los Usuarios de cualquier servicio financiero.

¿Entonces dónde puedo acudir para solicitar que me corrijan una información crediticia errónea?

Te reitero, que, si es una entidad bancaria, debes acudir directamente a ella, abrir una reclamación para que te anulen cualquier información errónea que reportaron a los burós de créditos. En lo general, funciona muy bien las solicitudes y respuestas en las entidades bancarias.

Si no quieres ir a la entidad bancaria, puedes ir directamente a los burós de créditos, y abrir una reclamación, donde existen plazos para que las entidades bancarias o no bancarias, envíen las pruebas fehacientes de que la información que remitieron al buró es correcta. En caso contrario que no envíen las pruebas, los burós en un plazo estipulado en la Ley proceden a eliminar esa información de tu reporte crediticio.

Finalmente, ambos casos deberían llamar la atención de la Superintendencia de Bancos, en el sentido de que lógicamente no es posible generar un recibo de pago de deuda o un débito a cuenta automático del pago del préstamo y reportarte a los burós de créditos y al propio Órgano Supervisor con una fecha o mes diferente de cuando pagaste afectando tu historial y puntaje crediticio.

Son cosas que no deberían pasar hoy día, y si pasan estos casos deberían generar una alerta al Supervisor cuando son reportadas las estadísticas de reclamaciones por los propios bancos, a tales fines de realizar una evaluación de los riesgos operacionales que se derivan de los casos anteriormente descritos.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com.do, sobre Finanzas Personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento, para que puedan desarrollar las habilidades para realizar elecciones acertadas en sus finanzas y mejorar su nivel de bienestar. Para consultar con el autor, puedes escribir a Jgmartinez20@icloud.com.