Presencia de empresas exportadoras dirigidas por mujeres aumentó 7 %

Noelia García, Elizabeth Mena, Raquel Arbaje, Raquel Arbaje, Biviana Riveiro junto a Víctor Bisonó

La cantidad de empresas exportadoras dirigidas por mujeres en el país, aumentó 7 % por ciento en el período de recuperación económica, pasando de 454 en 2020 a 486 en 2021.

Así lo dio a conocer el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), durante la presentación de la segunda edición del estudio Mujeres en Exportación: Hacia la Resiliencia Exportadora.

El estudio se dio a conocer en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje y el ministro de Industria y Comercio, Víctor - Ito Bisonó -, Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana.

“Tenemos el convencimiento de que las empresas exportadoras impactan con mayor fuerza en el desarrollo de la economía. La participación de las mujeres en los sectores productivos genera nuevos niveles de equidad, incrementa la participación productiva y amplía la capacidad de respuesta a las demandas de los mercados internacionales, todo esto dentro de un contexto de pandemia”, dijo Biviana Riveiro.

Agregó que con el estudio se evidencia que para el período enero-septiembre 2020, el valor exportado fue de US$ 1,362.4 millones, en tanto que para período 2021 el monto aumentó US$ 110.5 millones, alcanzando los US$ 1,472.9 millones para un incremento de un 8 %.

Cabe destacar que los mercados de destino, en el año 2020, el 63 % de estas exportaciones fueron destina a Europa y el 22 % América del Norte. En el caso de Europa, en los últimos tres años las exportaciones han crecido en 250 % pasando de US$ 141.1 millones en el 2018 a US$1,197.4 millones en el 2020. Durante el período enero-septiembre 2021, los principales destinos de las exportaciones de empresas lideradas por mujeres fueron Suiza con 56 %, India con 31 %, Haití 4 % y finalmente Estados Unidos con 3 %.

De igual manera, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, “reiteró el compromiso del presidente Abinader en impulsar políticas que fortalezcan el sector y que representa un gran orgullo formar parte de esta 2da edición del evento Mujeres en Exportación, y mucho más en una edición especial que reconoce la perseverancia y la capacidad de adaptación de las mujeres empresarias dominicanas. Cabe destacar que, al cierre del pasado año 2020, hablamos de un valor superior a los US$1,900 millones que fueron exportados por este grupo de empresarias”.

De su lado el Ministro de Industria, Comercio y Mipyme, Ito Bisonó, expresó que con la celebración de esta segunda edición de “Mujeres en la Exportación”, se presenta información valiosa para la identificación de herramientas de apoyo innovadoras que ayuden a impulsar los negocios para su inclusión en los diferentes niveles de la cadena productiva, "abriendo las puertas a nuevas oportunidades e impulsando el emprendimiento de las mujeres”.

En dicho evento se reconocieron las empresas lideradas por mujeres que tuvieron un alto rendimiento durante el último año, en las categorías Liderazgo exportador, alto grado de internacionalización, desempeño de Pyme exportadora y Nueva Empresa Exportadora 2021, con una estatuilla diseñada y fabricada por Patricio Correa. Las empresas reconocidas en cada renglón fueron: 1. El premio de Pro-Internacionalización se otorgó a la Sra. Isabel Esteban, de la empresa Halka Industrial SRL, por su capacidad de Exportar a más de 16 mercados en 2021; 2. El renglón Pro-Pyme, lo conquistó Laura Tosato de Efectos LMR, resiliencia exportadora y constancia en la exportación; y en la categoría nueva 3. Empresa Exportadora 2021, Altagracia Burgos de Grupo Altamira SRL, por alcanzar el mayor monto exportado entre las nuevas exportadoras, durante el período 2020-2021.

La iniciativa del Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación inició el año pasado con el fin de resaltar el aporte femenino a la productividad y el dinamismo económico dominicano, enmarcándose dentro de las acciones del Plan Nacional de Fomento de las Exportaciones, para impulsar la cultura exportadora, la inclusión y la promoción de este segmento.

Este encuentro sirvió de escenario para una muestra con una exhibición de productos de más de 24 empresas exportadoras de los sectores de belleza, moda, joyería, productos alimenticios, complementos del hogar, así como otras con potencial exportador, desarrollándose en la jornada más de 55 citas virtuales con compradores internacionales.

El evento contó con la colaboración de INICIA, Voluntariado Banreservas, INFOTEP, BANDEX, Only Water, Vinícola del Norte, Revista Mercado y Periódico el Dinero