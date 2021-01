Planificar Deudas ¿Por qué es bueno endeudarse?

SANTO DOMINGO-. El crédito es un instrumento que necesita comprenderse bien, no solo porque es de uso cotidiano, sino porque puede hacer una gran diferencia en tu calidad de vida y por eso es necesario utilizarlo adecuadamente.

Los créditos son una forma de mejorar el poder adquisitivo de las personas, como por ejemplo, cuando adquieres una casa, un carro, montas un negocio para prosperar, o abres un pequeño negocio con el fin de emerger de la pobreza.

El crédito utilizado sabiamente puede ayudarte a cumplir tus sueños mientras que un error de cálculo, es decir cuando te sobrendeudas, puedes terminar por agotar tus recursos y tus sueños de comprar un auto, una vivienda o hasta para conseguir un empleo.

Endeudarse por compras impulsivas, con tarjetas de créditos, cosas que no necesitas en el momento, y que puedes comprar más adelante, es una forma de utilizar el crédito de manera irresponsable. Compartir

El crédito es un préstamo de dinero que una parte otorga a otra, con el compromiso de que, en el futuro, quien lo recibe devolverá dicho préstamo con un interés adicional que compensa a quien presta, a través del pago de cuotas o en un solo pago.

Cuando usted toma un préstamo, asume un compromiso en el que se pone a prueba su seriedad y responsabilidad. Por esta razón, quienes prestan dinero prefieren dar crédito a personas que tengan y demuestren un comportamiento financiero confiable. En otras palabras, hay que ser buena paga, para poder tener un buen historial crediticio, y poder tener acceso a créditos en las entidades bancarias.

Los préstamos vienen con condiciones, no son gratis, porque hay que devolverlo con intereses. La tasa de interés del préstamo es el costo o el precio del préstamo, y debe ser la clave para saber cómo y cuando endeudarse.

¿Cómo debo planificar mis deudas?

Endeudarse no es una decisión que se toma de la noche a la mañana, por eso es importante estar bien informado antes y después de adquirir una deuda, recuerda que la responsabilidad al realizar los pagos es su carta de presentación para futuros créditos. Un buen historial crediticio te ayudará a cumplir las metas que se proponga y con esto mejorar su calidad de vida.

Para tomar un préstamo debes hacer un presupuesto acorde con tu situación actual. Calcular muy bien su capacidad de pago antes de tomar un préstamo para que las cuotas no le quiten tranquilidad, ni calidad de vida.

La capacidad de pago es la cantidad de dinero que dispones cada mes para pagar todas tus deudas, incluida la tarjeta de crédito, sin comprometer tus gastos básicos, es decir sin salirte de tu presupuesto. En palabras más sencillas, la capacidad de pago es la cantidad máxima de tus ingresos que puedes destinar al pago de deudas.

¿Cómo saber si estás listos para tomar un nuevo crédito o préstamo de manera responsable?

Si contesta a la mayoría de las preguntas con un SI, excepto la segunda pregunta, estás listo para tomar un nuevo préstamo.

¿Tengo dinero disponible para pagar otro crédito? ¿Destinaré una parte muy grande de mis ingresos a pagar mis deudas? ¿Este crédito me va a dejar en una mejor situación financiera que antes? ¿Este crédito es realmente necesario? ¿Tengo ahorros u otro respaldo en caso de tener problemas con el pago del crédito?

¿Por qué es bueno endeudarse?

Si lo que comprarás aumentará su valor con el paso del tiempo, por ejemplo, una vivienda o un inmueble.

Si sabes que el dólar va a subir de precio, y lo que va a comprar se cotiza en esa moneda, entonces es mejor tomar un préstamo en pesos dominicanos, comprar los dólares, pagar el artículo y quedarte con una deuda en pesos ¡Mucho más barata!

Si lo que harás con el préstamo generará ingresos, como emprender un negocio nuevo, pagar tu educación, pagarte una especialización de tus estudios.

Si reducirá gastos durante la vida del préstamo, como comprar una casa para no tener que pagar alquiler.

Si el costo de la deuda o la tasa de interés, es menor que el costo de tú utilizar tus propios recursos para financiar o emprender un negocio, o comprar un bien. Es decir, si sabes que a tu dinero le puedes sacar mayor ganancias o beneficios es mejor tener deudas.

Si lo que vas a comprar mejorará tu calidad de vida, como comprar un vehículo para poder desplazarse cómodamente, siempre y cuando tengas la capacidad de pago para horrar el compromiso de la deuda que asumes.

Si te ofrecen una tasa para tu préstamo por debajo de las que tienes en tus inversiones en certificados en entidades bancarias.

¿Cuándo NO es bueno endeudarse?

Estudios conductuales muestran que la gente se siente mas cómoda viendo el saldo que tienen en su cuenta de ahorro y no los intereses que le están generando las tarjetas de créditos o préstamos con altas tasas de interés.

Las personas deben tener en cuenta que no es correcto pagar altos intereses, teniendo saldos elevados de dinero en sus cuentas de ahorros. Cuando los intereses de la deuda o del préstamo son elevados, entonces es sabio utilizar el dinero de la cuenta de ahorro y pagar las deudas o los préstamos.

Si tienes dinero en tu cuenta de ahorro y grandes deudas con intereses alto, te recomiendo que comiences a pagarlas lo mas rápido que puedas, pagando aquellas deudas que tengan los intereses mas altos. Compartir

Si tienes ahorro que no te pagan los intereses suficientes para pagar tus deudas, lo mejor es deprenderse de una parte de tus ahorros y pagar las deudas que tengan una obligación mayor dentro de tu presupuesto.

Tampoco es correcto endeudarte cuando sabes que no tienes o no generas los ingresos o el dinero mensual suficiente para pagar una nueva obligación, independientemente de si la tasa de interés del préstamo es baja o es alta. ¡No te endeudes si no puedes pagar!

¿En la actualidad es bueno endeudarse?

Sí, estamos en la situación ideal para tomar prestamos a tasas de interés muy baratas y nunca vista en la economía dominicana, en condiciones macroeconómicas estable con baja inflación, y un tipo de cambio que no ha variado significativamente desde julio del año 2020.

Estamos en el mejor momento, para tomar un préstamo para consumo, comprar un vehículo, consolidar deudas, saldar con un crédito de menor costo las deudas de tarjetas de créditos, tomarse unas vacaciones financiadas, comprar una casa, o un bien inmobiliario, emprender un negocio de microfinanzas o comercial, a tasas de interés muy baratas nunca vista en la economía dominicana.

A modo de referencia, en la actualidad, las tasas activas de interés promedios en las entidades de intermediación financieras son las siguientes:

Para créditos comerciales Consumo o Personales Vehículos Hipotecarias Entre 8% y 12.71% Alrededor de 13.56% 8% vehículos nuevos Entre 8% y 11.47%

Algunos Consejos para saber cómo endeudarse

Endéudese únicamente por la cantidad de dinero que necesita. Acuda siempre a las entidades de intermediación financiera reguladas por la Junta Monetaria y bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Investigue y compare bien, cual es la entidad financiera que ofrece la mejor tasa de interés en el tipo de deuda que usted desea tomar. Elija la mejor que se acomode a sus necesidades. Existen diferentes tipos de créditos estos son: crédito de consumo o personal, vehículo, vivienda, préstamo comercial, microcrédito y estudio. La tasa de interés de cada uno de éstos créditos varía, entre ellos y entre las entidades bancarias. Es un gran error utilizar el dinero tomado como deuda para un propósito y ser utilizado para otro fin. Asegúrese de comprender las condiciones del crédito, que no le de vergüenza preguntar, los empleados bancarios están en la obligación de aclararle cualquier duda que usted tenga y de respetarle sus derechos establecidos en el Reglamento de Prousuario.

Es nueva columna desarrollada porJesús Geraldo Martínez, sobre Finanzas Personales, para ayudar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros con la finalidad de que puedan, desarrollar las habilidades para realizar elecciones acertadas en sus finanzas y mejorar su nivel de bienestar.

Email. Jgmartinez20@icloud.com