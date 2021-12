Pago con cheques detectó 5,119 "botellas” por valor de RD$ 86 millones

El tesorero nacional, Luis Rafael Delgado, dio un balance de los resultados del mecanismo de pago por cheques a servidores públicos para detectar irregularidades en las nóminas del Gobierno: Un total de 86 millones de pesos fueron reintegrados a la cuenta del Tesoro, de empleados que no fueron a cobrar su sueldo.

Sin mencionar la palabra "botella", como popularmente se le dice a quienes cobran en el Estado sin trabajar, Delgado indicó que se trataba de personas que no cumplían con su labor.

"Lo cierto es que esto ha permitido detectar pagos por esos monto a ciudadanos, ciudadanas que no estaban trabajando, porque todo el que trabaja, no va a negarse a cobrar su dinero. Lo va a ir a buscar", señaló el funcionario, haciendo referencia a los 5,119 cheques que ingresaron a las cuentas del Tesoro. Sobre estos cheques, agregó que sus dueños fueron de inmediato eliminados de nómina.

Desde el mes de julio a octubre de este año, el Gobierno decidió hacer pagos en cheques como forma de transparentar las nóminas de las instituciones públicas. En ese tiempo se emitieron un total de 414,477 cheques desde 197 instituciones, que involucró un monto de 8,138 millones de pesos. Todavía quedan pendientes completar en totalidad los empleados correspondientes al Servicio Nacional de Salud y el Ministerios de Educación.

Resaltó que incluso a sabiendas de que una persona puede tomarse el tiempo de ir a cobrar el cheque, aunque no trabaje, se logró reintegrar esos 86 millones de pesos, "que ya no vuelven a pagarse".

Aclaró que en casos mínimos, acudieron personas con un poder legal a cobrar el dinero del empleado que por razones de salud no hizo acto de presencia en la entrega de cheques. "Siempre aparece alguien, que está interno, que tiene una licencia médica. A esa persona no se le va a negar..."

No nos arrepentimos de tomar esa medida, porque se reintegraron 86 millones, y habrá un ahorro mensual de más de 50 millones por mes... Ese dinero no era fruto del trabajo, no. Porque todo el que no fue a retirar el dinero, fue sencillamente porque no trabajó".