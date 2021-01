No se ha pensado en poner impuestos a las remesas, informa ministro de Hacienda

Santo Domingo, 21 ene.- El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, aclaró este jueves que el gobierno nunca ha contemplado un impuesto a las remesas.

Una medida como esta, dijo el funcionario, "sería ilógica e impracticable", manifestó el funcionario en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

"A nuestros hermanos en el exterior les damos las gracias por el gran esfuerzo que hacen para ayudar a sus familiares que viven en nuestro país", manifestó Vicente.

La aclaración del funcionario se produce después de que el cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jáquez, recomendara al gobierno gravar las remesas que envían los dominicanos del exterior.

El cónsul Jáquez, también en Twitter, reaccionó a la polémica suscitada por su sugerencia con otro mensaje:

"Parecería que la idea, que no es mía, de gravar las remesas, con un 0.01 %, para financiar proyectos de desarrollo en beneficio de la diáspora, no ha sido explícito, comprendido, o no está en su turno. En lo que a mi concierne, dejo el tema en el lugar que lo encontré!". EFE