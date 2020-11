Más de 10 mil quejas por productos “defectuosos” ha recibido Pro Consumidor

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Comprar un producto y que deje de funcionar en la misma semana de haberlo adquirido sin contar con una devolución o cambio, resulta frustrante sobre todo cuando se trata de un artículo de necesidad.

“Yo compré una nevera, no funcionó y la tienda no quiere hacer un cambio. Han enviado dos técnicos a repararla, pero no han podido y ya van 30 días y no quieren hacer nada”, expresa con indignación Ordelicia Lantigua, quien exige una solución porque los alimentos que deja a sus hijos antes de irse a trabajar se dañan por la falta de refrigeración.

Como Ordelicia, cientos de personas son afectadas al comprar un producto o servicio, sobre todo equipos electrónicos, debido a las condiciones establecidas en las garantías ofrecidas.

En lo que va de año se han realizado 10 mil 745 reclamaciones y denuncias en el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), en su mayoría por las condiciones de los productos al momento de instalarlos o usarlos.

Las quejas, además de ser por malas condiciones, llegan por vicios de construcción, situaciones con las garantías, productos defectuosos, así como por publicidad irresponsable.

Entre los productos que se destacan en las reclamaciones son electrodomésticos, vehículos y apartamentos, así como compras de diversos artículos por internet.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, la institución logra “devolver” a los consumidores mensualmente más del presupuesto que recibe del Estado cada mes, unos RD$18.6 millones de pesos.

La devolución que puede ser tanto monetaria como en cambios de artículos o productos se logran tras audiencias conciliatorias entre los abogados de la entidad y los establecimientos comerciales.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con la Ley 358-05 de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario, la garantía ofrecida debe coincidir con la estipulada por el fabricante. En su artículo 72 establece que: “Los proveedores locales de bienes duraderos que gocen del estatuto de suplidor autorizado estarán obligados a otorgar el mismo plazo de garantía del país de origen de dichos bienes duraderos, siempre y cuando estén acompañados de la documentación que compruebe la adquisición legítima del bien o servicio y de conformidad con los términos y condiciones del documento de garantía”.

Asimismo, la ley obliga al proveedor a entregar una garantía escrita en idioma español, que contenga obligatoriamente la identificación, el titular de la garantía, el nombre del producto con las especificaciones que evite confusión, así como las condiciones de instalación, uso y mantenimiento.

Indica que se debe especificar las condiciones de validez de las garantías, plazo de duración, las especificaciones de reparación y el lugar donde se hará efectiva, incluyendo la responsabilidad del traslado acarreo o transporte del bien a reparar bajo garantía.

Este viernes se celebra el Black Friday, día en que se desarrolla un movimiento económico debido al aprovechamiento de las ofertas ofrecidas por los establecimientos comerciales.