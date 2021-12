La advertencia navideña de Bill Gates: "Ómicron llegará a todos los hogares"

El empresario Bill Gates consideró que ómicron, la nueva variante del COVID-19, provocará que el mundo entre a la peor parte de la pandemia.

“Ómicron llegará a casa para todos nosotros. Mis amigos cercanos ahora lo tienen y he cancelado la mayoría de mis planes de vacaciones”, publicó en un hilo en Twitter.

Quien fundara Microsoft década atrás agregó que la variante estará pronto en todos los rincones del mundo, aunque remarcó que la comunidad científica aún no llega a un consenso sobre un punto importante de ómicron: su gravedad.

“Debemos tomarla en serio hasta que sepamos más al respecto. Incluso si es solo la mitad de severo que delta, será el peor aumento que hemos visto hasta ahora porque es muy infecciosa”, dijo.

Al respecto, un estudio en Sudáfrica (el país donde se registraron los primeros casos de ómicron) señala que las personas contagiadas de COVID por esa variante tienen un 80 por ciento menos de probabilidades de ser hospitalizados.

El análisis del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles destaca que una vez hospitalizado, el riesgo de enfermedad grave no difiere de otras variantes, de acuerdo con los autores del estudio preliminar dirigidos por las científicas Nicole Walter y Cheryl Cohen.

Gates llamó a la población a mantener el uso de mascarillas, evitar reuniones en interiores y a vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 o ir por el refuerzo, si ese es el caso.

“Sé que es frustrante entrar en otra temporada navideña con el COVID amenazándonos, pero no será así para siempre. Algún día la pandemia terminará y cuanto mejor nos cuidemos, más pronto llegará ese momento”, apuntó.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021