Garantías Mobiliarias, primera iniciativa APP que será licitada

La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), inició el proceso competitivo de la primera iniciativa pública que se realizará bajo el mecanismo de alianzas público-privada en virtud de la Ley 47-20 y su reglamento de aplicación.

La DGAPP convocó a todas las personas jurídicas interesadas, nacionales o extranjeras, para que participen en el proceso competitivo de selección de adjudicatario para el diseño, desarrollo (o adquisición para proveer), financiamiento, administración, operación y mantenimiento del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM).

La institución expresa que en este proceso competitivo de selección de adjudicatario tendrán derecho a participar las empresas que cumplan con los requerimientos descritos en el pliego de condiciones, el cual podrá ser consultado en el portal web de la DGAPP www.dgapp.gob.do.

Apunta que para participar en el proceso todo interesado deberá pagar, mediante cheque certificado o cheque de administración a nombre de esta DGAPP, el valor de RD$ 115 mil 000.00, recursos no reembolsables, conforme las especificaciones indicadas en el pliego.

La DGAPP señala que cada interesado deberá presentar los documentos necesarios para la habilitación de oferentes en sobre sellados, junto al recibo o constancia del pago del costo de participación, en las oficinas de la Dirección General de Alianzas Público Privadas ubicadas en la avenida Jiménez Moya No. 667, La Julia, en el Distrito Nacional, el 26 de enero de 2022, desde las 9:00 a.m. hasta las 11 :00 a.m.

La apertura de los sobres con los documentos para la habilitación de oferentes se realizará ese mismo día a las 11:00 de la mañana, en presencia de un notario público.

A finales de octubre, la DGAPP, mediante la subdirección de promoción de los proyectos APP, realizó el primer “Roadshow virtual” donde presentó a potenciales oferentes el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM), una iniciativa pública presentada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y declarada de interés público por el Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas (CNAPP).

El SEGM es un mandato de la Ley 45-20 que consiste en la creación de un archivo electrónico de acceso exclusivamente remoto (plataforma web) en el cual serán publicadas las garantías mobiliarias, acreedores y deudores (cuyos bienes se encuentren afectos una garantía o gravamen)