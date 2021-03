Economía resalta ONE se abre a la ciudadanía para empoderarla y democratizar las estadísticas

La directora de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotis Rivas Peña, informa que dentro de las acciones específicas para este 2021 figura la prueba del X Censo Nacional de Población y Vivienda, pautado para el 2022 que se realizará por primera vez con dispositivos móviles.

Santo Domingo, República Dominicana.-La Oficina Nacional de Estadística (ONE) impulsa acciones para empoderar a la ciudadanía en el uso de los datos y en democratizar la información que producepara contribuir a fortalecer la cultura de transparencia.

La directora de la ONE, institución adscrita al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Miosotis Rivas Peña, informa que el último miércoles de cada mes tienen el Espacio de Diálogo para conversar con los usuarios y usuarias, con el objetivo de saber cuáles son sus demandas en relación con las estadísticas.

“Esto es para ver cómo podemos funcionar para la demanda, y más que tener estudios y encuestas aquí para que nos den premios, es para que la gente utilice las estadísticas”, expresa Rivas Peña, economista con maestrías en Política Económica, en Género y Desarrollo y magister en Desarrollo Humano.

Su carrera profesional acredita más de veinte años de experiencia en la investigación en el país, Centroamérica y el Caribe en materia de integración regional, políticas públicas, desarrollo humano y sostenible, políticas públicas de igualdad, transversalización de la perspectiva de género, promoción de Mipymes y negociaciones comerciales.

Esa experiencia le sirve de zapata sólida para el trabajo que desarrolla en la ONE, junto a un equipo de profesionales. En su oficina, Rivas Peñaexpresa que el trabajo en equipo es esencial y que cada persona tiene algo que aportar.

Recuerda que sus trabajos en El Salvador y República Dominicana han estado relacionados con la ONE. “La institución me eligió a mí, en vez de elegirla a ella, eso es súper interesante”, comenta.

Entre las acciones específicas para este 2021, Rivas Peña informa que tienen en agenda la prueba censal del X Censo Nacional de Población y Vivienda que está pautado para el 2022.

La investigadora explica que dentro de la planificación se establece que se tiene que hacer, por lo menos un año antes, una prueba en uno o varios lugares escogidos que simule el proceso que se llevará a cabo en el Censo Nacional de Población y Vivienda.

Rivas Peña expresa que se tomó la decisión de pasar de un censo con una boleta de papel a uno que se hará con dispositivos móviles, que tendrá “un impacto del cielo a la tierra”, para obtener la información en tiempo real.

“El censo no solo es de la ONE, es un proyecto país, y vamos a necesitar en su momento el involucramiento de muchas otras instituciones y estamos comprometidos con hacer el mejor censo para la República Dominicana”, enfatiza.

Rivas Peñacita dentro de las acciones de la ONE, la firma de un acuerdo con el Hospital Hugo Mendoza que trabaja en los temas del Modelo CAF y liderazgo para una gestión humanizada.

“Para mí es interesante aprender del hospital y que nos acompañe a desarrollar aspectos como teatro para el personal y el tema de salud mental muy importante en medio de esta pandemia”, expresa.

La economista sostiene que trabajan en el tema de tecnología en la ONE, que encontraron muy retrasado de lo que debería ser en una institución de esta materia. Adelanta que se hará una inversiónpara sentar la base en tecnológica.

Además, emprenden acciones de demandas de instituciones en materia de fortalecimiento de registros administrativos en salud, comercio exterior y Mipymes que consisten en acompañamiento a las sectoriales para mejorar su producción de estadísticas.

Calidad del dato

Rivas Peña manifiesta que un dato si no se utiliza no tiene calidad, lo importante es el uso que le de la gentey destaca la apertura de la ONE para que la ciudadanía hurgue y pueda hacer su crítica constructiva para mejorar, y así tener una institución que realmente funcione para la toma de decisiones de carácter público y privado.

Para Rivas Peña es de suma importanciala frase que dice:“que lo no se mide, no existe”.

“Lo que no se visibiliza se pierde y no se tiene la forma de contar las cosas”, indica Rivas Peña, quien precisa que los términos“muchos y un paquetón” no son cifras, por lo que hay que medir para tomar decisiones y planificar políticas públicas y toma de decisiones.

Productos

Rivas Peña explica que la ONE relanzo su página web y puso en línea un portal mucho más dinámico con los diferentes requerimientos de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación(OPTIC).

Precisa que el portal ofrece a los cibernautas estadísticas coyunturales como el índice de precio al productor y el índice de construcción de la vivienda.

La página web tiene disponibles las publicaciones Tu Municipio en Cifras, Dominicana en Cifras y estadísticas sociales y demográficas, entre otras.

Rivas Peña indica que la información está colocada en un formato amigable para que el usuario o usuaria pueda hacer su manipulación y tomar los datos que les interesen para hacer sus análisis.

La ONE tiene la responsabilidad de la producción y difusión de las estadísticas oficiales del país.

Rivas Peña precisa que producen estadísticas en la medida que hacen levantamientos de información, como los censos y las encuestas que tienen un peso importante.

También producen estadísticas cuando recopilan información de otras instituciones, le dan un tratamiento metodológico, como los llamados registros administrativos de las entidades públicas.

Puntualiza que cuentan con la Escuela Nacional de Estadística que trabaja en la formación del personal interno y de la sociedad dominicana para fortalecer sus capacidades.

Sostiene que la política pública busca una acción que intervenga en un problema detectado en la población y como mejorar en materia de derechos.

En ese sentido, explica que se necesita saber cuál es la dimensión del problema y su realidad para que las acciones, ya sea recursos humanos, financieros tecnológicos, se puedan dirigir de manera concreta a la situación