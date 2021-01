Con una inversión de RD$7,020 millones Live Aqua Beach Resort Punta Cana abrirá sus puertas en febrero

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - Grupo Posadas, la operadora hotelera líder de México, inaugurará en la República Dominicana el Live Aqua Beach Resort Punta Cana, solo para adultos, un proyecto valorado en RD$7,020 millones (120 millones de dólares) que forma parte de su plan de expansión hacia otros destinos y que contempla la construcción de 36 hoteles a operar en los próximos años.

La empresa mexicana, con más de 50 años en la industria hotelera, explicó que este nuevo resort pertenece a su marca de lujo Live Aqua Resorts & Residence Club (galardonada con el Forbes Travel Guide Star Award Winner, 2020 y el Prix Versailles for Architecture and Design in North America) y se convertirá en un gran aliado para impulsar el turismo dominicano y la economía local a través de la generación de 700 empleos directos y más de 2000 indirectos.

El ejecutivo indicó que la apertura de Live Aqua Beach Resort Punta Cana es el resultado del crecimiento constante y acelerado que ha mantenido la compañía en los últimos cinco años, cuya expansión se debe a un cambio en el modelo de negocio en el que el 80 % de su inversión ha sido dirigida a tecnología, personal (capacitación, reclutamiento), generación de nuevas marcas, estudios de mercados y atención al cliente.

Hoy, más que nunca, viajar es un privilegio y ser el destino elegido para los viajeros es todo un honor. Nuestro compromiso con clientes, huéspedes y colaboradores es firme, por ello trabajamos arduamente en la implementación diaria de nuestros protocolos de limpieza y desinfección del programa VIAJA con Confianza, para ofrecer experiencias memorables en un ambiente totalmente seguro. Nos enorgullece el poder compartir con locales y visitantes este gran resort, afirmó Calderón.

El Vicepresidente de Operación Hotelera de Grupo Posadas sostuvo que el protocolo de VIAJA con Confianza se creó en alianza con la empresa 3M para la aplicación de sus productos y bajo la asesoría del Centro Médico ABC, uno de los hospitales más importantes de México.

Live Aqua Beach Resort Punta Cana, ubicado a solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y cerca de los principales campos de golf de la zona, traerá a la República Dominicana todos los elementos característicos de la marca, incluyendo experiencias sensoriales, servicio de primera clase y magníficas amenidades.