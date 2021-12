Con la gracia navideña también se pueden traer regalos desde los courier

Desde el pasado miércoles 1 de diciembre y hasta el 7 de enero, los dominicanos que residen en el exterior gozan de la tradicional gracia navideña, que este año exime de pagos de impuestos de importación los regalos por valor de hasta US$4,000 que traigan los dominicanos que viven fuera del país.

Tomando en cuenta las restricciones impuestas por las líneas aéreas por exceso de equipaje y equipaje no acompañado, la Dirección General de Aduanas (DGA) especificó que se aplicará también la gracia para los regalos que lleguen al país por la vía que el viajero estime conveniente. Esto incluye los courier, mudanceras o “shipping”, siempre que el valor FOB de los bienes transportados no sea superior al monto establecido y no sean en cantidades comerciales.

La gerente de Comunicaciones de la DGA, Degnis de León, apunta que, que en caso de los courier, si el valor del envío es menor a US$4,000 no se pagan impuestos correspondientes a importación de Aduanas, solo los servicios incluidos por el courier. El envío será tratado como equipaje no acompañado libre de impuestos.

La gracia es para los dominicanos no residentes en país, por lo que la compra de cualquier regalo debe realizarse en el exterior. "De lo contrario, se estaría desvirtuando la gracia para realizar importaciones al mercado local, afectando la competencia comercial de bienes que pueden ser provistos desde el mercado interno", señala.

La gracia será aplicada por familia y no incluye vehículos de motor de ningún tipo, armas de fuego y mercancías consideradas materia prima industrial o agrícola, entre ellos combustibles o sus derivados.

Paso a paso, cómo aplicar a la gracia navideña

Esta gracia solo aplica a dominicanos, que pueden demostrar su nacionalidad con el pasaporte, documento migratorio o cualquier documento de identidad que indique su nacionalidad o lugar de nacimiento. También aplica a familiares directos de dominicanos nacidos en el extranjero.

Los residentes en el exterior deberán presentarse a las administraciones aduaneras (colecturías), ubicadas en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos habilitados para recibir pasajeros y carga del extranjero.

Los dominicanos deberán allí presentar su pasaporte, facturas de compras, pase de abordar y cualquier otro documento que demuestre que su ingreso al país se produjo dentro del período de la gracia navideña, que es desde el 1 de diciembre 2021 hasta el 7 de enero de 2022. El dominicano debe de tener más de seis meses sin ingresar al país.

Para despedir este 2021, Aduanas dio una gracia de US$4,000, es decir, US$1,000 más al monto tradicional que ha otorgado en los últimos años, que eran US$3,000 Compartir

Fue en el año 1996 cuando entró en vigencia la Ley 9-96, que liberó de pago de impuestos de importación los regalos traídos al país por parte de residentes en el extranjero, por motivos de Navidad y año nuevo