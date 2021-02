¿Cómo limpiar tu historial crediticio?

SANTO DOMINGO-. En las últimas semanas, he recibido decenas de correos de personas con historias muy conmovedoras que necesitan limpiar su historial crediticio, porque no pueden acceder a un financiamiento formal, o porque le han negado oportunidades de trabajo en el mercado laboral formal.

Entre las razones que me cuentan porqué no pudieron pagar sus deudas, algunos citan: problemas de sobreendeudamiento, falta de ingresos, pérdida del empleo, circunstancias económicas que le hicieron perder su negocio. Personas con microcréditos que literalmente se comieron su capital de trabajo, jóvenes que recibieron una tarjeta de crédito y pensaban que no se pagaba porque no dieron una garantía de crédito y el banco no tenía forma de cobrarles. Otros que se atrasaron en el pago y cuando fueron a pagar sus deudas al banco, las moras e intereses acumulados no le permitían abonar nada al capital de la deuda y que continuaban debiendo igual, de manera deductiva algunos por conductas morosas naturales, entre otras razones.

Todos los deudores que no pagaron sus deudas por las razones citadas anteriormente, tienen afectado su historial crediticio por lo que de alguna manera tienen problemas para acceder al sector financiero formal.

Aquí les dejo 12 preguntas que les ayudará a limpiar su historial crediticio:

¿Qué es tu historial crediticio?

Tu historial crediticio es como tu hoja de vida o Currículo Vitae (CV), “es un documento el cual presenta de forma resumida la trayectoria académica, experiencia laboral y profesional de tu persona; así como logros obtenidos y competencias desarrolladas “. Tu hoja de vida revela si eres estable en los trabajos, si cumples con tus metas y si eres responsable en tus estudios.

Tu historial crediticio es entonces tu carta de presentación frente a una entidad bancaria. Muestra si cumple con tus pagos a tiempo, si has tenido problemas con algunas deudas, si sabes manejarte bien con los préstamos pagándolos en las fechas indicadas, si tienes problemas de sobreendudamiento o si te han castigado deudas en alguna entidad bancaria.

Tu historial crediticio es el comportamiento histórico de pago de un deudor con sus préstamos en una entidad bancaria y con el sistema financiero, en un período determinado; generalmente los últimos doce meses.

¿Quiénes aportan tus datos para formar tu historial crediticio?

Las instituciones de intermediación financiera, los agentes económicos y las entidades públicas que suministran información relativa a sus operaciones a una Sociedad de Información Crediticia, destinada a conformar su base de datos.

¿Qué es una Sociedad de Información Crediticia?

Es una sociedad comercial que se dedica a recopilar, organizar, almacenar, conservar, comunicar, transferir o transmitir datos, sobre los consumidores, bienes o servicios relacionados con éstos, así como cualquier otra información suministrada por la Superintendencia de Bancos, a través de procedimientos técnicos, automatizados o no, en forma documental, digital o electrónica.

En la República Dominicana, sólo existen dos Sociedades de Información Crediticia, que son Transunion y Datacredito.

¿Qué es un Sistema de Información de Riesgos?

Conforme al artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, “la Superintendencia de Bancos establecerá́ un Sistema de Información de Riesgos en el que obligatoriamente participarán todas las entidades sujetas a regulación, mediante el suministro de la información que sea precisa para garantizar la veracidad y exactitud de los datos referentes a los deudores, con el nivel de desagregación que sea necesario y las clasificaciones de deudores que se estimen necesarias para poder clasificar los créditos de forma homogénea”. Este sistema está limitado al uso exclusivo de las entidades bancarias.

¿Cómo puedo obtener un reporte de mi historial crediticio?

Puedes acudir de manera personal a la Oficina de Prousuario de la Superintendencia de Bancos, y solicitar un reporte gratuito de las informaciones crediticias que reposan en la Central de Información Financiera de ese Órgano Supervisor. Este reporte sólo contiene las informaciones de las entidades bancarias reguladas por la Junta Monetaria.

También los titulares de datos tienen el derecho de solicitar a la Sociedad de Información Crediticiasu historial crediticio o reporte de crédito. Este derecho puede ser ejercido en forma gratuita cuatro (4) veces por año. Tanto Transunion como Datacredito, ofrecen el servicio gratuito de visualizar tu historial crediticio a través de sus páginas web, sin necesidad de desplazarte. También lo puedes hacer acudiendo a sus oficinas. Puedes acceder a credito.com.do y tendrás tu historial de crédito gratis.

¿Cuánto tiempo abarca mi reporte de informaciones crediticias en los burós de créditos?

El artículo 64 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales, cita que sólo se podrá́ procesar, para fines de presentación en los reportes, las informaciones crediticias que les sean proporcionadas por los aportantes de datos, conforme a los siguientes criterios:

“Para los créditos a plazo o los créditos contratados por cuotas periódicas, que estén vencidos o no, contratados en un plazo menor o igual a los cuarenta y ocho (48) meses, las Sociedades de Información Crediticia (SIC) deben presentar en los reportes las informaciones asociadas a los mismos, durante un lapso no mayor a los cuarenta y ocho (48) meses transcurridos desde la fecha de apertura del crédito”.

Para los créditos a plazo o los créditos contratados por cuotas periódicas, que estén vencidos, contratados en un plazo mayor a los cuarenta y ocho (48) meses, las Sociedades de Información Crediticia (SIC) deben presentar en los reportes las informaciones asociadas a los mismos durante un lapso transcurrido desde la fecha del último pago al crédito en cuestión, lapso que no debe ser mayor a los cuarenta y ocho (48) meses y no debe exceder la fecha de término del crédito originalmente pactado.

Lo anterior significa que si usted deja de pagar un crédito a una entidad bancaria, los buró de créditos no pueden presentar esas informaciones en su Reporte de Información Crediticia, después de haber transcurrido 48 meses.

¿Significa que después de 48 meses de no haber pagado mi deuda en una entidad bancaria, mi historial crediticio se limpia?

NO, sólo las informaciones que presentan las SIC en tu reporte crediticio quedan limpias hasta 48 meses después de no pagar, sin embargo, las entidades bancarias, tienen acceso a la Superintendencia de Bancos donde disponen hasta un período de información de diez años, conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera.

¿Si tengo una información crediticia errónea qué derecho tengo?

El artículo 7 de la Ley No. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales, confiere a que toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de discriminación, inexactitud o error, exigir la suspensión, rectificación y la actualización de los mismos.

El artículo 14, refiere a los derechos de rectificación y cancelación, de que toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados, y, cuando corresponda, suprimidos, los datos personales de los que sea titular y que estén incluidos en un banco de datos.

¿Dónde puedo acudir para solicitar que me corrijan una información crediticia errónea?

Si es una entidad bancaria, debes acudir directamente a ella, abrir una reclamación para que te anulen cualquier información errónea que reportaron a la SIC. En lo general, funciona muy bien las solicitudes y respuestas en las entidades bancarias.

Si no quieres ir a la entidad bancaria, puedes ir directamente a los burós de créditos, y abrir una reclamación, donde existen plazos para que las entidades bancarias o no bancarias, envíen las pruebas fehacientes de que la información que remitieron al buró es correcta, en caso contrario que no envíen las pruebas, los burós en un plazo estipulado en la Ley proceden a eliminar esa información de tu reporte crediticio.

Si la entidad bancaria no te da respuesta o te da una respuesta la cual no está conforme, puedes acudir a la Oficina de Prousuario de la Superintendencia de Bancos, y abrir una reclamación, y ellos de manera diligente se encargarán de analizar tu caso y ayudarte a corregir las informaciones imprecisas en tu reporte crediticio.

¿Qué pasa si tus informaciones crediticias son ciertas, y revelan que has tenido un comportamiento de pago no responsable y quieres limpiar tu historial crediticio?

Mi recomendación es acercarte a la entidad bancaria o a las entidades bancarias en la cual tienes problemas de pagos de deudas. Todas las entidades bancarias tienen un área llamada Normalización de Crédito, con ellos puedes hablar y llegar a un acuerdo de pago de tu deuda, donde te exoneren las moras y partes de los intereses. La única forma de usted limpiar su historial crediticio es pagando sus deudas contraídas.

¿Si la deuda la tiene una empresa de abogados o fue cedida a una empresa de cobros compulsivo?

Mi recomendación es llegar también a un acuerdo de pago por escrito, donde puedas pagar el capital de la deuda y una mínima proporción de los intereses.

Recuerda que aunque no pagues tus deudas en el sistema financiero, y que esa información no se presenta en tu reporte de historial crediticio, no significa que no puedas ser perseguido a nivel judicial por incumplimiento a tus obligaciones crediticias.

¿Y si estás pasando por una situación económica difícil que te impide pagar tus deudas?

Mi recomendación es acercarte a la entidad bancaria y plantearle la posibilidad de trabajar en la elaboración de un plan de pago que sea realista y que te dé el margen de maniobra necesario para continuar pagando las cuotas. Puedes reestructurar o refinanciar tus deudas, sin necesidad de afectar tu historial crediticio de manera negativa.

Procura mantener un buen historial crediticio, ya que te permitirá acceder a nuevas oportunidades de financiamiento, ampliar tus productos de crédito con mejores plazos y tasas de interés. Con esto podrás planificar mejor tus deudas, evaluar más opciones en diferentes entidades financieras y elegir la que más te convenga y se ajuste a tus necesidades.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com, sobre finanzas personales, para ayudar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros con la finalidad de que puedan, desarrollar las habilidades para realizar elecciones acertadas en sus finanzas y mejorar su nivel de bienestar. Para contactar con el autor, puede escribir al correo jgmartinez20@icloud.com