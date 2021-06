Comerciantes de El Conde denuncian cierre ilegal de parqueo ejecutado por Alcaldía

SANTO DOMINGO, República Dominicana-. La Asociación de Comerciantes de la Calle El Conde (Asoconde) manifestó su rechazo al cierre del Parqueo José Reyes, por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional, por considerarlo “ilegal y arbitrario”.

El gremio aseguró que existen intereses particulares detrás de la intervención en la estructura de seis niveles y más de 256 parqueos.

La asociación denunció que el cabildo usó como una excusa la supuesta “reparación de fallas estructurales” para cerrar el parqueo y desalojar a Asoconde, “sin poseer ninguna sentencia, ni permiso de ninguna autoridad judicial o administrativa, vulnerando la Constitución, las leyes, todas las garantías jurídicas, el contrato de arrendamiento vigente y derechos adquiridos”.

Explicaron que dicho contrato de arrendamiento fue suscrito entre Asoconde y el Ayuntamiento en el año 2007 hasta 2017 y fue renovado debido a los pagos del arrendamiento de los años subsiguientes, “de los cuales tenemos los comprobantes, debidamente recibidos por el Ayuntamiento del Distrito Nacional pagados fielmente por adelantado, por un valor de más 600 mil pesos al año”.

Se quejaron de que el cabildo no cuenta con la autorización de la Sala Capitular, de ningún tribunal ni de ninguna otra autoridad, para haber violentado a la fuerza con la Policía Municipal, las oficinas administrativas de Asoconde, ubicadas en el parqueo.

"Rompiendo con un pico las puertas y candados, y sacando bruscamente a los casi 20 empleados que trabajan allí y que obtienen el sustento de sus familias, quienes ahora se han quedado sin trabajo y en la calle".

Explicaron que la misma asociación notificó esos desperfectos en el 2017 y fueron solicitados los permisos para realizar la reparación, costeando todos los gastos, luego de un estudio de la estructura con una firma de ingenieros, que arrojó que las fallas no ponían en riesgo de derrumbe la estructura, ni a los usuarios como se ha alegado.

“A pesar de los intentos, no pudimos repararla al no recibir respuesta por parte del cabildo. A nosotros, los usuarios y vecinos que utilizábamos el espacio diariamente, nos consta que las fallas existentes afectan a no más de seis o siete parqueos del sótano, las cuales pueden ser corregidas perfectamente sin necesidad del cierre completo, ni del desalojo de Asoconde”, insistieron en un comunicado.

Muestra de que puede seguir operando, agregaron, es que otros establecimientos que están en el primer nivel, como una librería, una heladería, una tienda de regalos, un destacamento de niños en conflicto con la ley y la policía turística, no fueron desalojados.

Como consecuencia del cierre del parqueo tenemos un caos de más de 250 vehículos sin estacionamiento en una Zona Colonial, que por demás es un área carente de espacios.

El gremio explicó que actuará por vía legal y estarán introduciendo en los próximos días una acción de amparo y responsabilidad patrimonial