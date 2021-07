Ciudadanos valoran aumento salarial, a pesar de no saber de qué se trata exactamente

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:24/06/2021

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El aumento promedio de un 24.2 % al salario mínimo, anunciado el pasado 14 de julio, ha sido calificado por muchos como el más importante en los últimos 15 años.

El acuerdo, alcanzado luego de un diálogo tripartito en el Comité Nacional de Salarios, también contempla la creación de la categoría de microempresas y se ha establecido una reclasificación de estas de acuerdo a su tamaño, su personal e ingresos.

La medida recibió reacciones distintas y varios expertos se han referido al tema. De acuerdo al ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, el alza de los salarios mínimos tiene efecto dominó y empuja a los otros salarios, aunque estos estuvieran por encima.

De igual forma, el anuncio fue bien recibido por gran parte de las ciudadanas y ciudadanos, mientras que otros manifestaron dudas respecto a la forma en el que sería aplicado.

“Claro, es muy bueno eso que el gobierno haya aumentado el salario mínimo", indicó a Acento Leonardo Rodríguez, camarero en La Altagracia. Sin embargo, advirtió que la medida - en su opinión - se enfrenta a un muro y es que "los patrones no pagan el salario”.

Asimismo, Dany Morillo, quien se gana el pan diario como motoconchista, aseguró que “lo ve bien, porque así ayudarían a los ciudadanos con alguito más”.

Para Altagracia Ortega, propietaria de una librería, esta medida es adecuada, “porque él (Luis Abinader) está hablando de lo que pagan las microempresas y me parece justo, porque todo está subiendo”.

“Por ley no nos toca"

A pesar de que hubo consideraciones generalmente positivas, algunos de los encuestados mostraron desconocimiento sobre las condiciones de este aumento salarial, cuándo será implementado y a quiénes abarca.

Jhonny Pérez, empleado de una microempresa y que aseguró recibir menos del salario mínimo, afirmó que la decisión de aumentar su salario depende exclusivamente de su empleador.

“Por ley no nos toca, ahí va a depender de los jefes si deciden aumentarnos el salario o no, pero de por sí a nosotros no nos toca'', precisó el joven, quien pidió que su nombre real fuera omitido para preservar su identidad.

¿Cómo funciona?

El aumento al salario mínimo se ha realizado a las empresas del sector privado no sectorizado. Eso significa que incluye todas las empresas que no pertenezcan al rubro de la construcción, el turismo o las zonas francas.

La proporción en que se realizó este incremento se distribuye de la siguiente manera:

Para las grandes empresas el aumento será del 19 %, es decir que los empleados pasarían a ganar 21 mil pesos.

Asimismo, para las empresas medianas el incremento será del 59 %, subiendo el mínimo a 19,250 pesos.

Las pequeñas empresas aplicarán un aumento del 20.2 %, llevando el salario mínimo a 12,900 pesos y finalmente, un ascenso del 11 % para las microempresas, las cuales tendrán salarios de 11,900 pesos.

Otra de las dudas presentadas por las personas que participaron en el sondeo fue cuándo se empezaría a cobrar el nuevo salario.

El aumento entró en vigencia a partir del pasado 16 de julio, como lo indica la resolución 1-2021 del Comité Nacional de Salarios. De acuerdo al documento la división, es de la siguiente manera:

Las empresas grandes aumentarán su salario mínimo a partir del 16 de este mes a 20,000 pesos y en enero empezarán a pagar la tarifa de 21,000 pesos, correspondiente al incremento.

Las empresas medianas pagarían primero 18, 500 pesos, para llevarlos a 19,250 a partir del 1 de enero.

Las empresas pequeñas asumirán por el momento 12,400 pesos como salario mínimo y subirán a 12,900 al iniciar el próximo año.

Las microempresas tendrán un salario mínimo de 11,500 y en enero empezarán a pagar el aumento completo, que corresponde a 11,900