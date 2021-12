Buhonera de la Duarte con París: “Ya no estaremos entre las ratas”

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:16/12/2021

Los vendedores de la Duarte con París ya no son buhoneros, sino comerciantes que a partir de hoy tienen casetas limpias en donde ofrecer sus mercancías. Así lo expresó Martina Pimentel durante el acto de entrega la primera etapa del proyecto.

Lo que más felicidad produce en esta comerciante y presidenta de la Asociación de Buhoneros de la París, es que “ya no nos vamos a mojar, no vamos a estar entre las ratas, cucarachas y malos olores”.

La afirmación la hizo durante su discurso de agradecimiento frente al presidente Luis Abinader, el ministro de Turismo, David Collado y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, a quienes les prometió que junto a los demás comerciantes cuidaran y velaran por la sostenibilidad del proyecto.

Martina Pimentel bailando con el presidente Luis Abinader Foto: © Mery Ann Escolástico

El tramo entregado a un costo de RD$ 125 millones, corresponde a la primera etapa del proyecto que continuará en enero hasta concluir con la segunda y tercera fase a finales del 2022.

Pimentel agradeció al ministro David Collado por ser el impulsor del proyecto desde su gestión como alcalde de la ciudad, dando a partir de hoy una mejor calidad de vida a los 74 buhoneros que comprende la primera etapa.

“Estamos felices porque ya no somos buhoneros, sino comerciantes, ya no vamos a usar más lonas, mesas destartaladas; ya no vamos a arrabalizar la zona”, expresó

Foto: © Mery Ann Escolástico

Un sueño

La Duarte con París que ha sido referente de desorden por el caos y arrabalización de años, que hoy este tramo de la primera etapa este remozado significa un sueño para los buhoneros que han visto pasar muchos proyectos por la zona.

El presidente de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional (Abudina), Jochy Pérez, asegura que lo que hoy reciben fue visto como un sueño, que en su momento estuvo paralizado por la pandemia, pero que hoy es una realidad.

Agradeció al mandatario por querer extender el proyecto a otras zonas comerciales del país, a fin de que “nosotros no seamos buhoneros informales, pasemos a la formalidad y seamos ente de progreso a nuestro país”.

Jochy Pérez se comprometió junto a los buhoneros de la zona a cuidar la obra entregada Foto: © Mery Ann Escolástico

Un intento más

Con esta entrega, son más de 11 los intentos que se han realizado para rescatar y desarrabalizar la intersección comercial de la Duarte con París, que se convirtió por años en un proceso difícil históricamente para los gobiernos.

El fracaso en cada proyectos presentado desde la gestión en la alcaldía de la ciudad de Rafael Corporán de los Santos (1990-94), han sido por falta de recursos, conflictos con buhoneros de la zona y la falta de coordinación y acuerdo entre los ayuntamientos y el gobierno central.

Estos son algunos de los intentos de recuperación:

1: Plaza de Buhoneros, diseñado por Rafael Corporán de los Santos, ubicada en la José Martí. La obra fue continuada por el exalcalde Rafael Suverbí Bonilla (1994-98) e inaugurada en la gestión de Johnny Ventura (1998-2002.)

2: Programa de limpieza de la Duarte con París en el año 1999, cuando el alcalde de la ciudad era Johnny Ventura.

3: Reubicación de los buhoneros en la plaza construida en la calle José Martí, luego de un conflicto por la falta de capacidad en el 2000.

4: Plan de saneamiento de la Duarte, anunciado por Roberto Salcedo quien fuere alcalde entre el 2002-2016.

5: En 2003 se dio inicio al proyecto de desarrabalizar el entorno que incluía iluminación, instalación de módulos para los comerciantes y ampliación de las aceras.

6: En el 2011 comienza la compra de un terreno en la calle París con una inversión de RD$ 30 millones, para la construcción de una plaza con capacidad para 189 buhoneros.

7: En 2013 la alcaldía del Distrito Nacional comenzó un plan de mini plazas y en 2014 inició el levantamiento de la Plaza del Tenis entre las calles París, Santiago Mota y Jacinto de la Concha.

8: En el último período de Salcedo frente a la alcaldía, se dio a conocer junto al Gobierno, en ese entonces Danilo Medina, sobre un proyecto de remozamiento en conjunto, el cual tendría un costo de RD$600 millones.

9: Corredor París para poner orden en el tránsito, un proyecto de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), en 2015.

10: Proyecto de remozamiento de la Duarte con París anunciado por David Collado, con la colaboración del entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.