Aprenda a calcular el costo real del préstamo que le ofrece un banco

SANTO DOMINGO, República Dominicana'. Juan Fernando me cuenta que justo ahora se encuentra en búsqueda de un préstamo personal para cubrir algunos pagos pendientes. Por curiosidad, ha notado con asombro el porcentaje que le quieren descontar por un préstamo de un millón de pesos bajo el concepto de gastos de cierre y legales. En adición al costo de un seguro de vida que debe tener el préstamo.

En su historia, me cuenta que un banco X, quiere descontarle RD$40,000 por concepto de gastos de cierre y legales, por un préstamo de un millón de pesos, y que sólo le entregaría RD$960,000 netos, a una tasa de interés de un 14% y un plazo de cinco años, pagando mensualmente RD$23,268.25 más RD$737.00 de seguro también. ¿Juan Fernando me pregunta que si es esto legal?

Historias similares tenemos de muchas personas que toman un préstamo para vehículo, ya sea en feria o fuera de feria, un préstamo para vivienda o un préstamo comercial para una micro o pequeña empresa, donde los gastos legales y de cierre no son comunicado de manera oportuna, sino a la hora de firmar el contrato. El cliente se ve obligado, por necesidad, a tomar el préstamo con un sabor amargo por unos costos que entendía que eran menores.

Si bien es cierto los bancos no quebrantan ninguna norma porque no está establecido ningún tipo de tope máximo para los cargos por comisiones de un préstamo por concepto de gastos de cierre y legales, no es menos cierto que esta es una información valiosa y decisiva a la hora de decidirse en tomar un préstamo en un banco X, Y, o Z. Y esto porque las comisiones varían del cielo a la tierra, entre los bancos y entre los tipos de entidades de intermediación financiera reguladas bajo la Administración Monetaria y Financiera.

Por tales razones, una persona debe aprender a cómo calcular el costo real de un crédito o de un préstamo, para elegir la entidad bancaria que le ofrezca el menor costo real del préstamo, y no necesariamente la menor tasa de interés activa, que en algunos casos pudiera conducirnos a tomar decisiones erróneas, al pensar que esa entidad es la mejor opción, porque tiene la tasa de interés más baja.

Los cargos extras de un préstamo

El costo real de un préstamo incluye la tasa de interés activa a la cual tomarás el financiamiento, más los otros cargos y gastos asociados, tales como gastos de cierre, gastos legales, gastos de seguro de vida, gastos del seguro de la propiedad para el caso de un préstamo hipotecario, entre otros.

La tasa de interés activa, es la tasa nominal anual que se cobra sobre el capital prestado por un año. Esta puede ser fija o variable, que cambia según las condiciones del mercado o las evaluaciones que pudiera realizar la entidad bancaria.

Para el caso especifico de nuestro lector, le ofrecen una tasa de interés activa para su préstamo de un 14%, sin embargo, le están descontando por gastos de cierre y legales a su préstamo un 4%, equivalente a RD$40,000.00, más un costo de un seguro equivalente a un 0.88%.

En palabras sencillas para el caso de Juan Fernando el costo real de ese préstamo se calcula sumando estos tres porcentajes 18.88%, y en estricto rigor financiero el costo real de ese préstamo sería la tasa efectiva que cobra la entidad bancaria por el monto neto que financia equivalente un 15.85% más el 0.88%, es decir 16.73%.

Es decir, que a la hora de tomar un préstamo debes evaluar a nivel porcentual cual es la entidad bancaria que te ofrece las menores comisiones en cuanto a gastos legales y de cierre, así como de los seguros que pudiera tener ese préstamo.

Un ejercicio como ejemplo

Por ejemplo, si deseas tomar un préstamo de un millón de pesos, en una entidad bancaria Z, a un plazo de 60 meses, y te ofrecen la misma tasa de interés activa de un 14%, y gastos de cierre y legales de RD$15,000 y seguro de RD$1,000 pesos mensuales, entonces, calculando de manera simple para que no te compliques y pueda tomar la decisión rápida y certera, los gastos de cierre y legales equivalen a un 1.5% del monto del préstamo, y el seguro a un 1%.

Esto quiere decir que el costo real del préstamo es de un 16.5%, mucho menor que el 18.88% que le ofrecen a Juan en el banco X.

Fíjate que ambas entidades bancarias X y Z, la tasa de interés nominal del préstamo es de un 14%, sin embargo, hay un banco que está cobrando más dinero a ese cliente.

Te recuerdo, en el caso de los seguros, la Ley de Pro Consumidor y el Reglamento de Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros aprobado por la Junta Monetaria, prohíben explícitamente que un banco te obligue a tomar un seguro de una empresa específica que pudiera ser de su marca filial. Obligatoriamente debe ofrecerte tres opciones y tu decidir cual seguro eliges, conforme al que te ofrezca la menor prima de seguro y cumpla con las características que requiere el banco.

Como ha visto, la diferencia entre un préstamo barato y un préstamo caro recae sobre esos otros gastos de cierre, legales, y seguros. Incluso puede pasar que un préstamo con una tasa de interés nominal muy baja sea en realidad bastante más caro que otro con una tasa de interés nominal más elevada.

Adicionalmente, debes tener en cuenta que en las ferias de vehículos te ofrecen el préstamo a tasa fija atractivas, pero como el vehículo esta valorado en dólares, la tasa de cambio es mucho más elevadas que la de mercado, y muchas veces ese incremento de valor representa un porcentaje entre un 3% a un 4%. La decisión de tomar un préstamo puede cambiar para estos casos en función de la tasa de cambio que te quieren aplicar diferente a la del mercado.

Hasta aquí, mis consejos. Recuerda que puedes consultar a mi correo, y podemos compartir tu experiencia de manera anónima, para así ayudar a otras personas a tomar mejores decisiones sobre sus finanzas personales.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com.do, sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento, con la finalidad de que puedan desarrollar las habilidades para realizar elecciones acertadas y mejorar su nivel de bienestar. Para consultar con el autor puede escribir al correo Jgmartinez20@icloud.com.