Acceso a alta tecnología para mipymes está más "democratizada" que nunca

SANTO DOMINGO, República Dominicana-. La pandemia del COVID-19 ha venido a exigir más que nunca la implementación de la tecnología en las pequeñas empresas, ya sea para automatizar sistemas, para llegar a clientes, o para mantener conectados a los colaboradores que físicamente no están cerca.

Luis Marrero, gerente general de Oracle para la región Caribe, explica que en este momento, el acceso a la tecnología se encuentra más "democratizada" que nunca. “Ahora, toda esa tecnología que antes estaba relacionada a grandes compañías y costaba millones de dólares, ahora a través de la nube, se adquiere un servicio en base a necesidades y al tamaño de esta pequeña empresa”, cuenta.

Sin dar detalles de precios estimados para las Mipymes, Marrero explica como beneficio la reducción de tiempo, sobre procesos mecánicos que no le agregan valor a la pequeña compañía. Un buen ejemplo, puede ser la automatización de una aprobación de gastos de poco valor, que así no tenga que pasar por ojos del propietario. "...Me empiezo a descargar de actividades repetitivas, tediosas, con lo cual sigo siendo mas eficiente".

"En un cierre contable de fin de año, si la empresa no tiene un sistema y tiene que hacer todo eso en papel, esto pueden ser largas noches para un grupo importante de personas. Pueden tardar hasta semanas, puede incluso traer problemas con el pago de impuestos, con lo que acarreas multas y gastos adicionales", insiste.

El gerente general de Oracle para la región Caribe explica de cuatro tipos de servicios que, generalmente, son los que más se ajustan a las necesidades de las pequeñas empresas, que siempre dependerá de la naturaleza de la operación, y su tamaño.

1. Customer Experience (CX). Esta herramienta permite a la compañía mantener enlace con los clientes y brindar servicios de atención y soporte técnico.

2.NetSuite. "Una de las cosas que la empresa debe cuidar es su caja, siempre estar en positivo y sin un sistema financiero que permita tener tu flujo de caja bien establecido, que puedas tener su contabilidad, tu facturación todo tiempo, puedes tener problemas muy rápidamente", explica Marrero. Netsuit es un sistema financiero basado en la nube que permite tener este control, especialmente para las Mipymes.

3.Autonomous Database. Es un sistema de data que permite a las empresas tomar decisiones a partir de información precisa. Marrero explica que funciona de forma autónoma, es decir, tiene autocontrol y monitoreo, sin necesidad de recursos adicionales por parte de la empresa.

4.Oracle Human Capital Management (HCM).Es un sistema que permite a la compañía a continuar enlazada con sus colaboradores.

Si no tengo el sistema adecuado o la automatización necesaria la empresa puede, o no operar, o perder dinero, cliente y colaboradores. Y todas esas cosas tiene un costo muy grande". Compartir

Para las pequeñas empresas, se recomienda que estos planes sean aplicados no con la compañía tecnológica matriz directa, sino a través de proveedores que representan la marca Oracle en República Dominicana