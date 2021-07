Cuotas sin intereses, lo que debes saber para no ser engañado

SANTO DOMINGO, República Dominicana-. El fin de semana pasado se celebró el Día de Padres y los comerciantes, para aumentar sus ventas, activaron una serie de ofertas y promociones.

Pedro Trinidad me escribe algunas inquietudes sobre qué tan cierto es comprar a cuotas sin interés. Me comenta que se siente tentado y pregunta si existen costos implícitos, porque no quiere sentirse engañado una vez decida comprar. Para despejar estas dudas, en este artículo explicamos cuál es la verdad detrás de las cuotas sin interés, y damos algunas recomendaciones para que puedas financiarte mejor.

Más allá de lo que pueda decir la publicidad bancaria o el comercio sobre el precio del bien que se desea adquirir, debe tenerse bien claro que toda compra que implique un financiamiento en pagos diferidos a tres, seis, 12 meses u otro plazo, tiene un costo asociado, aunque te digan que son cuotas sin intereses.

Ciertamente, comprar ahora y pagar en cuotas, o visto desde "el otro lado", prestar ahora y recibir luego en partes, implica un plazo de tiempo que en términos de dinero contiene un interés correspondiente. Ese interés, que cobra el banco, en la mayoría de los casos es trasladado al consumidor, aunque a veces es absorbido por el comercio.

¿Cómo funciona la cuota sin intereses? Hay tres modalidades básicas:

El comercio le ofrece directamente al cliente financiar la compra de electrodomésticos, ropas, vacaciones y hasta un carro, en cómodas cuotas, fácil de pagar, sin intereses y sin papeleos.

Por ejemplo, un producto que tiene un valor de lista de $1.200, se ofrece en 12 cuotas sin intereses, pagando $100 mensuales. Sin embargo, si le preguntas al comercio si ofrece descuentos por pago al contado, es muy probable que te diga que aplica un descuento de un 5% si pagas con tarjeta de crédito o un 10% si pagas en efectivo, por lo que, podríamos decir que el producto se vende, en promedio, a $1,100.00.

Entonces, claramente existe un costo implícito en el producto que quieres comprar, pues entre el precio al contado ($1,100.00) y el precio de lista ($1,200.00), hay una diferencia de $100. Este valor sería el equivalente a los intereses que de manera oculta te cobra el comercio que, en este caso, equivale a una tasa de interés de un 16.38% por financiarte, supuestamente en cuotas sin intereses.

Si el precio al contado hubiera sido $1,000.00, hay una diferencia de $200 del precio de lista, y esos 200 pesos significan el costo implícito que te quiere cobrar el comercio por supuestamente financiarte en cuotas sin intereses, cuando en realidad existe una tasa de interés oculta de un 35.07%.

En la segunda y tercera modalidad, está involucrada una entidad bancaria mediante un acuerdo con el comercio, según el cual, convienen promover la compra de los artículos o productos en cuotas sin intereses a través de la línea de crédito asociada a la tarjeta de crédito, o mediante un préstamo que debes firmar a favor de la entidad bancaria involucrada.

En este caso, como es el dinero del banco que se utiliza para financiar la compra del cliente, se pueden dar varios casos:

A. Que efectivamente la cuota sea sin intereses, sí y sólo sí, el precio de lista es igual al precio al contado y el comercio no te ofrece ningún tipo de descuento en caso de que decidas pagar al contado.

En este caso el comercio está asumiendo la tasa de interés por financiamiento que te aplicará el banco a la hora de registrar el crédito en sus libros contables.

B. Si existe un descuento entre el precio de lista y el precio al contado por el producto que decidas comprar, entonces cuando optas por la opción con cuotas sin interés, tomando como referencia el precio de lista, ya sabes que realmente existe una tasa de interés implícita por financiamiento, por lo tanto, la publicidad del comercio no está revelando el precio real efectivo del producto. Para el banco es una opción de negocios más para aumentar su cartera de créditos.

De las modalidades descrita anteriormente, queda claro que sólo existen cuotas sin intereses, cuando el precio de lista es igual al precio al contado, y no existe ningún tipo de descuento indistintamente de la forma de pago que elijas. En este caso, el comercio donde compras es quien está asumiendo la tasa de interés por financiamiento por el artículo adquirido.

En el caso de que sí efectivamente, exista una diferencia entre el precio de lista y el precio al contado, entonces debes calcular cual es la tasa de interés oculta por financiamiento que existe.

Muchas veces te convendrá pagar en efectivo o pagar con tu tarjeta de crédito, tomarte entre 22 a 52 días para pagar esa compra y, posteriormente, utilizar la línea de crédito diferida a una tasa que oscila entre 1.5% a 3.0% mensual. O tomar un préstamo personal para pagar el producto, a una tasa de interés que podría ser mucho menor que la tasa de interés oculta que se genera por la diferencia entre el precio de lista del producto y el precio al contado.

Cómo has visto, dado que el comercio traslada de manera directa o indirecta los costos financieros al consumidor final, debes aprender a calcular la tasa de interés implícita que se genera de la diferencia entre el precio de lista, o de venta, y el precio al contado por el artículo que decides comprar, para que tomes una decisión consciente e informada. Así evitas ser engañado al pensar que estás realizando una compra a cuotas sin intereses, cuando en realidad podrías estar pagando una tasa de interés mucho mayor a la que te ofrecería directamente una entidad bancaria como cliente.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez para Acento.com.do, sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento, con la finalidad de que puedan desarrollar las habilidades para realizar elecciones acertadas en sus finanzas y mejorar su nivel de bienestar. Para consultar con el autor puede escribir a jgmartinez20@icloud.com.