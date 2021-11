Una costosa lección para el mayor general Eduardo Alberto Then, director de la PN

Mayor general Eduardo Alberto Then, director de la Policía Nacional

El director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, acaba de cometer un gravísimo error al descartar la incorporación en la institución del orden público de loso hijos e hijas de madres solteras, bajo el alegato de que en ese segmento están los potenciales delincuentes o de que se trata de personas con una formación inicial débil, que no resultarían eficientes para el trabajo que demanda la Policía Nacional.

Como si fuera poco, el director policial también la cargó contra los huérfanos, al afirmar que quedarían descartados para un posible ingreso a la Policía Nacional los hijos que no tengan sus padres vivos.

Gravísimo error del mayor general Then.

La proclividad al delito nada tiene que ver con que un ser humano haya crecido con uno o con sus dos progenitores, o que haya sido adoptado.

El general lo dijo en una entrevista en una de las más populares emisoras de la capital. Estuvo bajo la presión de las preguntas, y sobre los cuales tal vez el mayor general quería dejar una impresión positiva. No obstante, al abordar ese tema el director de la Policía Nacional estaba abordando un tema sobre el que él aún no tiene posibilidad de decidir, porque el presidente ha designado una comisión que tiene la responsabilidad de consultar, primero, y recomendar despues, sobre aspectos centrales de la Policía Nacional del futuro, a la que aspira el gobierno de Luis Abinader y a la que aspira la sociedad.

El director de la Policía Nacional ha realizado un trabajo que algunos consideran eficiente desde su designación al frente de la Policía Nacional. Ha recorrido el país y realizado contactos con las comunidades y las direcciones regionales y provinciales de la institución. El mayor general Then no ha realizado aún trabajo burocrático en su asiento en el Palacio de la Policía. Su labor en el terreno ha dejado ciertos resultados positivos, pues hemos tenido más eficiencia de los agentes y cuerpos policiales y ha descendido la violencia y los robos y atracos y otras actividades de riesgo en las calles.

A un mayor general de la Policía Nacional no se le puede pedir que teorice sobre los conceptos de género, equidad, familia y cuestiones sociológicas y poblacionales como las que tienen que ver con las informaciones y teorías sobre las madres solteras. Sería mucho pedir. Se puede decir que fue él quien se metió en el lío por voluntad propia. Pero es una persona que apenas se está entrenando en la posición que tiene, que es de gran presencia mediática. Y es un primer error en su condición de principal funcionario de la Policía Nacional, detrás del ministro de Interior y Policía.

Hay quienes piden su cabeza y exigen al presidente Luis Abinader su destitución. Sin embargo, el mayor general Eduardo Alberto Then rectificó antes de las 24 horas, pidió disculpas y dijo que asume su error y que intentará no volver a cometerlo. Eso es positivo. También es extraño que una persona con una alta posición rectifique sus errores, por lo menos en la República Dominicana.

Habría que decir que el director de la Policía Nacional acaba de recibir una lección de vida. Sobre los temas que usted no domina no debe inmiscuirse. Las madres solteras encabezan casi el 40% de las familias dominicanas. Las madres se quedan solteras, criando solas a sus hijos, por el fallecimiento de su pareja, por un divorcio o separación, o porque el marido se fue al exterior y jamás volvió. El gobierno desarrolla políticas públicas de apoyo a las madres solteras. El presidente ha ofrecido planes para las madres solteras. El Ministerio de Educación apoya a las madres solteras.

Es por ello que resulta tan obvio el error del director de la Policía Nacional, que viene a contradecir la política del Gobierno, ya que responsabiliza a las madres solteras de la delincuencia, o se atreve a intuir que ellas son las responsables de criar erróneamente a sus hijos. Y la realidad es otra: Las madres solteras son heroínas en la sociedad dominicana y en el mundo. Cuántos son los líderes mundiales que son hijos de madres solteras, cuántos son los científicos, médicos, trabajadores sociales, servidores públicos, hijos de madres solteras que resultan los más elevados ejemplos de comportamiento ciudadano. El error, ya rectificado, podría ser un elemento de perdón para este general que está encargado de enfrentar el crimen y la delincuencia, y prevenir delitos que pudieran afectar a la ciudadanía, y no elaborar políticas públicas sobre las madres solteras. Pedir la destitución del general Then quizás es excesivo. Ha cometido un error conceptual, que ha rectificado rápidamente, dando la cara y presentándose en vídeo a la comunidad. Las redes, sin embargo, están que arden en su contra. Muchas personas expresan justa indignación y son inmisericordes, como ocurre con toda persona pública que "mete la pata". Una lección para el general Then, quien de paso ha afectado también la imagen del gobierno, porque los políticos opositores de inmediato han comenzado a atribuir las desafortunadas declaraciones al gobierno y al propio presidente de la República. Esa es una exageración.

Hasta el momento el Gobierno ha decidio amortiguar el golpe político de ese error.

El mayor general Eduardo Alberto Then tiene que aprender la lección. Ante cualquier duda y siempre que vaya a dar una entrevista, lo recomendable es consultar con su relacionista.

Despedida de un compañero y amigo

Roberto Guzmán

Roberto Carlos Guzmán Javier, fotorreportero y periodista que en la última etapa de su vida trabajó para el área de prensa de la Procuraduría General de la República, falleció este 25 de noviembre en Santiago, donde se encontraba recluido por los traumas craneales que tuvo en un accidente, en la Autopista Duarte, cuando regresaba de Santiago a Santo Domingo en labores de cobertura de uno de los casos de corrupción que lleva la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

Es una pérdida sensible para el periodismo, el fotorreporterismo, la Procuraduría General de la República y para todos quienes conocimos y laboramos con Roberto, además de que lo es más profundamente para sus familiares, su esposa y sus tres hijos.

El velatorio se hizo este viernes a las 10 de la mañana y su cuerpo sepultado a las 4 de la tarde en el Cementerio Jardín Memorial. Descansa en paz querido amigo, que tu ejemplo de compañerismo, honestidad y dignidad permanecerá vivo en los que te quisimos y te acompañamos en los proyectos que siempre tenías.

El accidente que lesionó a Roberto y a la reportera Naivy Frías ocurrió el 4 de octubre cerca de La Vega. Desde entonces fue hospitalizado en el traumatológico Juan Bosch y posteriormente en el Homs de Santiago. De acuerdo con el parte médico, pereció a consecuencia de un choque refractario séptico, en combinación con lesión axonal difusa (daños neuronales), neumonía intrahospitalaria y lesión renal aguda.

La Procuraduría General de la República resaltó, en un comunicado en nombre de todo el Ministerio Público, las cualidades de excelencia en el trabajo y la entrega entusiasta de su colaborador. Igualmente entre los fotorreporteros del país ha habido conmoción por el fallecimiento de un profesional del lente tan joven como Roberto.

Acento quiere dejar constancia de su solidaridad con la compañera de Roberto, Sugeli Rodríguez; con su madre, Mercedes Javier, y todos sus parientes, muy especialmente con sus tres hijos. Paz a su alma.