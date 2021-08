Un compromiso esperanzador

El presidente Luis Abinader, con su esposa Raquel Arbaje, y sus hijas.

El presidente Luis Abinader, al pronunciar el discurso con motivo de cumplirse el primer año de su administración de gobierno, puso especial énfasis en mostrar que ha cumplido con la propuesta programática que la mayoría de la población apoyó para confiarle la dirección del Estado dominicano.

Además de enumerar los que considera sus aciertos más palpables, resaltar inversiones públicas en proceso y las que se empezarán en el futuro inmediato, el gobernante hizo un anuncio digno de ser resaltado.

Se trata de su compromiso solemne de proteger el avance logrado en la independencia del Ministerio Público, con una propuesta de reforma de la Constitución que le otorgaría mayor fortaleza institucional.

Si se protege la independencia de la Procuraduría General de la República mediante mandato constitucional, se afirmaría su fortaleza y se desalentaría cualquier intento de influencia de un jefe del Poder Ejecutivo sobre esa importante instancia.

Así como declaró públicamente el 16 de agosto de 2020, cuando juramentó a la Procuradora General, Miriam Germán Brito, que desde ese momento lo único que debían de guiar el trabajo de esa importante funcionario era la Constitución, hoy el gobernante ha hecho otro significativo compromiso ante el país:

"La primera medida que tomé como presidente fue renunciar a la tradición de influir sobre el Ministerio Público. Sé que los dominicanos valoran la decisión de nombrar una Procuradora General independiente como uno de los cambios más importantes de nuestra gestión.

"El camino hacia un sistema de consecuencias ante el delito, igual para todos, es ya irreversible.

"Pero la democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes, no pueden depender de la buena voluntad de un Presidente.

"Por eso hoy quiero anunciarles que para blindar todos los avances democráticos que hemos conseguido, voy a proponer este mismo año una reforma de la Constitución que haga imposible que se pueda volver a la situación anterior y que consolide definitivamente, junto a otras conquistas, la independencia del Ministerio público", expresó el mandatario.

Esta no es una propuesta que compromete solo al presidente Luis Abinader, es un interesante desafío a toda la clase política, no importa que ésta cuente con puestos en el Congreso Nacional o no los tenga.

Sería impensable que algún sector político o social se oponga a que se fortalezca la independencia del Ministerio Público dándole mayor apoyo constitucional.

Sea bienvenida esta iniciativa. Tiempo habrá para conocerla con claridad, en todos sus detalles, debatirla e introducirla al Legislativo para ser sancionada con la seriedad que amerita.

De materializarse, el país daría un valioso paso de avance