¿Qué hago con el doble sueldo que recibo a partir de hoy?

Cuidemos el dinero de la navidad Foto: © Roberto Guzmán

Este 6 de diciembre el gobierno comenzará a pagar la regalía navideña a los empleados públicos, por un monto de RD$21,158 millones.

Ese monto no incluye las instituciones descentralizadas, que podrían pagar alrededor de 3 mil millones de pesos adicionales. Tampoco incluye las obligaciones del sector privado, que deberá pagar decenas de miles de millones de pesos, por el salario 13 de la navidad.

Igualmente los pagos especiales que realizan algunas instituciones del sector público y del sector privado, más los salarios ordinarios, que se pagan semanal, quincenal y mensualmente. Se trata de cientos de miles de millones de pesos que van a la calle para resolver las urgencias, necesidades, compromisos de los empleados públicos y privados.

Durante el mes de diciembre, desde este lunes 6, se estará pagando montos millonarios de recursos para personas que harán inversiones, realizarán ahorros, harán pagos de compromisos contraídos y planificarán actividades de fin de año o planificaciones para el 2022.

Este año que concluye ha sido, como el 2020, de pandemia y de múltiples limitaciones. Hemos tenido que adaptarnos en nuestro comportamiento cotidiano a las restricciones impuestas por la pandemia. También hemos aprendido a trabajar desde las casas, a gastar menos, a pensar y planificar mejor nuestra economía personal y familiar. Por tanto, quienes tienen salarios individuales y combinados en familia, tienen la oportunidad de invertir, mejorar sus condiciones de vida, diversificar su cultura del gasto, o reducirla.

Nuestro colaborador Jesús Geraldo Martínez ha dado a conocer múltiples formas de ahorrar y extender los recursos que recibimos con motivo de final del 2021. Son recomendaciones acertadas. Pagar los compromisos contraídos, especialmente las deudas que consumen intereses, ahorrar para los estudios de los hijos e hijas, tener fondos para contingencias de la salud (nadie sabe cuándo puede llegar una urgencia), comprarse un carro nuevo, ampliar la casa o comprar una nueva vivienda.

Hay que cuidarse del gasto superfluo. Hay que cuidarse de la propaganda deslumbrante del negocio atractivo, que te lleva a gastar en lo que no es necesario. Hay que cuidarse de las promociones engañosas. Si tienes recursos frescos en los bolsillos, es mejor que vayan a una cuenta de ahorro. Si es posible, diferenciar la cuenta de nómina de la cuenta de ahorro, y no tocar por emoción o repentismo los recursos recibidos y bien ganados durante todo el 2021.

Celebremos la navidad y seamos prudentes. Ningún exceso ayuda. Ni en alcohol ni en gasolina. Protegerse también de los piratas de internet, de los que te siguen y te estudian y alcanzar a conocer tus hábitos para llevarte tus ahorros. Protegerte de los delincuentes y oportunistas callejeros, que además del movil te roban la cartera, o si al salir de la sucursal bancaria te persiguen y te atracan. Tomar todas las precauciones en estos días en que todo el mundo sabe que hay miles de millones de pesos en las manos de los que trabajan día a día, y a veces resultan incautos y desprevenidos.

Seamos prudentes, mantengamos los ojos abiertos. No se deje sorprender por propuestas de ilusionistas y malabaristas. Los préstamos los hacen los bancos, no las personas. A veces ayudar a alguien no resulta como uno espera. Seamos buenos samaritanos, pero con cautela. Uno nunca podrá resolver todos los problemas de los necesitados. Buena voluntad, muchos abrazos, amor y paz. Y a blindarse para lo que viene en el 2022. Es este el momento de decidirlo.