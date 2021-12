Los 10 millones que empresa de Juan Alexis Medina le transfirió al PLD

Sede principal del PLD en Santo Domingo

El Partido de la Liberación Dominicana aparece en el expediente Antipulpo, con una entrega de 10 millones de pesos por parte de la empresa Fuel América Inc. Dominicana, S.R.L., controlada por el hermano del entonces presidente de la República Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez.

¿En razón de qué el PLD recibe un monto de 10 millones de pesos? Si se trata de una donación, no es la típica entrega de dinero por parte de un empresario o una empresa con actividad lícita en el país. Es dinero público, proveniente de acciones fraudulentas y mafiosas, con lavado de activos incluido, como denuncia el Ministerio Público. El PLD tendrá que ofrecer explicaciones, y las autoridades deberán indagar más de otras donaciones con fondos que provenían del Estado a esta organización política.

Las empresas del entramado de Juan Alexis Medina Sánchez que mayor actividad registraron en sus negocios ilícitos con el Estado, por vía del gobierno que dirigía Danilo Medina, fueron las siguientes (todas propiedad del hermano del presidente):

United Suppliers Corporation, General Supply Corporation, Globus electrical, Suim Suplidores Institucionales Mendez, DOMEDICAL Supply, Contratas Solution Services, Wattmax Dominicana, Omalto Supply, General Medical Solution A.M., Baruth Corporation y Schuca S.R.L. yFuel América Inc. Dominicana, S.R.L.

El Ministerio Público dice, sobre esta última razón social que fueconstituida el 18 de julio del año 2013, con registro mercantil 102569SD y Registro Nacional del Contribuyente (RNC): 1- 31-09980-7, con las actividades u objetos: Comercialización y distribución de combustible; así como toda clase de actividad relacionada con el objeto principal, con un capital social de RD$ 100,000.00 y con domicilio en la avenida 27 de febrero No. 328, Sector Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana, lugar donde funcionaban todas las empresas del entramado ilícito.

Lossocios actuales conforme al Certificado de Registro Mercantil vigente hasta el 06/11/2021, son el imputado Juan Alexis Medina Sanchez, y su esposa, Lisbeth Ortega de los Santos, siendo el imputado Juan Alexis Medina Sanchez, su gerente y administrador.

En la página 1021 del expediente se informa de la donación que la empresa del hermano de Danilo hizo al PLD. Y lo dice de la siguiente manera:

En cuanto a las salidas de efectivo, se visualizó que en fecha20 de diciembre de 2020mediante el cheque núm. 2019 del Banco de Reservas, la compañíaFuel América Inc. Dominicanaerogó fondos a favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por valor deRD$10,000,000.00. El mismo fue endosado por el Sr. Juan Manuel Fabián Mora.

El expediente no ofrece más indagaciones sobre este monto de dinero recibido por el PLD. Tampoco se sabe la naturaleza de la operación, y como la fecha de la entrega es 20 de diciembre de 2020, habría que suponer que no era para cubrir gastos de campaña electoral, porque las elecciones últimas se realizaron el 5 de julio de 2020. ¿Estaban pagando deudas contraídas en la campaña electoral? No lo sabemos.

La otra cuestión es conocer, y el Ministerio Público pudo hacerlo, si el PLD recibió esos fondos y los declaró en su informe de campaña remitido a la Junta Central Electoral. La persona que endosó el cheque, Juan Manuel Fabián Mora, es un hombre de la absoluta confianza de Juan Alexis Medina Sánchez. La otra pregunta que habría que hacer es si el PLD también fue víctima del uso irresponsable de sus siglas por parte del entramado perseguido por el Ministerio Público.

Por eso entendemos que es al PLD que le corresponde aclarar si ese dinero fue recibido o si se trata de una forma de lavar dinero por parte del imputado en el expediente Antipulpo. De la misma cuenta de Fuel America Inc. Dominicana, S.R.L., se realizaron desembolsos extraordinarios a numerosas personas físicas y jurídicas. El expediente dice lo siguiente:

Adicionalmente, se observó que la compañía realizó desembolsos a favor de personas físicas y jurídicas vinculadas, por la suma de RD$15,485,092.73 y RD$80,425,989.38 respectivamente. Sin embargo, en los formatos de envío 606 (reporte de compras) y 607 (reporte de ventas) no se reportaron transacciones comerciales con dichas personas físicas y jurídicas.

¿Le habrá pasado lo mismo con el PLD, que recibió el pago sin que hubiese documentación alguna para la entrega del dinero: Ausencia de facturas, de solicitudes de donación, de requerimiento, y por tanto se trata de dinero que no fue reportado a la JCE?.

Y lo siguiente es clave para saber que esta empresa, como las demás ya mencionadas, era una gran beneficiaria de los fondos públicos:

Al realizar una verificación de losreportes de los libramientosremitidos por la Contraloría General de la República, se identificaron adjudicaciones a favor deFuel América INC. Dominicana, S.R.L., ascendentes a un monto total bruto de RD$220,739,721.20, correspondientes a procesos de compras y contrataciones con entidades gubernamentales.

Y a quien más “vendieron” servicios fue a la Policía Nacional. Debilitar la policía en sus finanzas era también debilitar la posibilidad de hacer frente a la inseguridad ciudadana.

De un total de 44 procesos de Compras y Contrataciones con laPolicía Nacionaladjudicados a la Compañía por valor neto deRD$219,546,410.59, se observó que el 100% de los fondos fueron recibidos en la cuenta corriente núm. 1620035666 del Banco de Reservas a nombre deFuel America INC. Dominicana, S.R.L.

Si un fraude como este no es sancionable, condenable, y desterrado para siempre, habría que declarar fallecida la democracia dominicana. Que un partido de gobierno reciba fondos de una empresa fraudulenta, además de recibir fondos por las vías normales que tiene el Gobierno para financiar su sostenibilidad política, que también los haga por la vía ilegal, es un crimen que mata poco a poco el sistema democrático.

En cada línea de investigación desarrollada en el cuerpo de esta acusación, vinculada a las diferentes instituciones públicas, tales comoPolicía Nacional, el imputado Juan Alexis Medina Sanchez y las demás compañías partes del entramado para los hechos de corrupción y de lavado de activos, se evidencian las acciones ilegales de la compañíaFuel América Inc. Dominicana, S.R.L. así como de sus gerentes, administradores y representantes legales.

Lo que ha escrito el Ministerio Público olvida la entrega de los 10 millones al PLD, pero este es un tema con consecuencias políticas y morales mayores, porque es el centro que explica la corrupción institucionalizada en la República Dominicana.

Por lo que la compañíaFuel America Inc. Dominicana, S.R.L. incurrió en conductas ilícitas en tanto que sirvió de vehículo para cometer hechos de corrupción, en las siguientes instituciones públicas:Policía Nacionaly en otras instituciones públicas, compañía cuyo real beneficiario final era el imputadoJuan Alexis Medina Sanchez. De igual manera, los imputadosJulián Esteban Suriel Suazo y Wacal Vernavel Mendez Pineda, conforme se puede verificar en todos los cheques emitidos y firmados por estos, y de acuerdo a las inversiones en actividades político partidarias, así como adquisición de bienes, también formaron parte del entramado ilicito, con el dinero que esta recibió de las diferentes instituciones públicas a través de contrataciones ilegales mediante coalición de funcionarios, sobornos, estafas, desfalco, falsificación y otras conductas ilícitas graves.

De este modo concluye el Ministerio Público con esta empresa:

Fuel América Inc. Dominicana, S.R.L. es responsable penalmente por los hechos de corrupción y lavado de activos, en tanto que, participó y sirvió de instrumento para la comisión de estos ilícitos. De forma específica, las conductas de esta entidad fuerontransferir, ocultar, encubrir, disimular, adquirir, administrar, y utilizar bienes de origen ilícito. Esta personal moral llevo a cabo actos jurídicos que tuvieron consecuencias garrafales en bienes jurídicos protegidos, que resultan de gran relevancia para la garantía de un verdadero estado democrático y social de derecho, cuyo eje central es el ciudadano y su desarrollo integral.