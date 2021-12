La seriedad o no de Danilo Medina

Danilo Medina y Gonzalo Castillo

¿Puede Danilo Medina ser sometido a la justicia? Claro que sí puede ser sometido. Es un ciudadano compón y corriente, con la condición de que durante un período de 8 años ocupó la presidencia de la República. ¿Un ex presidente es posible de ser sometido a la justicia? Por supuesto que sí, pese a que siempre los ex presidentes dejan amarres, amistades, hacen designaciones que les favorecen en los mecanismos de justicia.

El Partido de la Liberación Dominicana ha dado una rueda de prensa en la que deja entrever que no es posible el sometimiento judicial de Danilo Medina. Charlie Mariotti, secretario general del PLD, dijo claramente que el ex presidente no es responsable de los actos de su hermano, Alexis Medina Sánchez, quien no ocupó nunca ninguna función pública, pero se aprovechó de su cercanía con el presidente de la República para hacer negocios ilícitos y enriquecerse.

Para el secretario general del PLD, el hermano de Medina es un imputado con elementos para ser condenado. Si dijo que Danilo Medina no es responsable de los actos de su hermano, es porque entiende que Medina debe quedar lejos de las actividades de una persona que cometió arbitrariedades y puede ser perfectamente condenado por los tribunales.

La condición de ciudadanos que ocupó la presidencia de la República, el señor Medina puede ser sometido y procesado por los tribunales del país. En el pasado fue procesado el ex presidente Salvador Jorge Blanco, y posteriormente condenado. El PLD fue el partido que llevó la voz cantante a favor de la condena contra el ex presidente Jorge Blanco. Incluso, el PLD publicó un Álbum de la Corrupción, donde daba a conocer documentos y fotografías sobre los cambios en las condiciones de vida de muchos funcionarios de la administración del presidente Antonio Guzmán Fernández.

Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina pueden ser sometidos a la acción de la justicia, si hay documentos, testimonios y acusaciones que consoliden su involucramiento en actividades ilícitas. Decir que Danilo es víctima de acusaciones infundadas es una forma de echar una batalla política antes de que llegue la acusación formal. El Ministerio Público está investigando casos y expedientes que involucran a personas muy cercanas al licenciado Danilo Medina.

Por los datos que se han dado a conocer, por las actividades desarrolladas por el señor Alexis Medina Sánchez, que involucran a su hermano Danilo Medina, es obvio que el ex presidente tiene que acudir a un interrogatorio en la Procuraduría General de la República. El PLD no quiere que eso ocurra. Un interrogatorio no necesariamente involucra a una persona en una acusación. El caso de Sammy Sosa es parecido. Es un pelotero famoso, tiene mucho dinero, pero debe responder preguntas de las autoridades. Ha sido llamado y ha respondido preguntas, y eso no le ha quitado un pedazo ni le ha disminuido en su condición de deportista y empresario.

Danilo Medina debe quedar en condiciones de responder todas las preguntas que le haga el Ministerio Público. Eso no lo degrada. Eso eleva su condición de hombre de Estado, si los fiscales quedan convencidos de que su trabajo fue íntegro y no favoreció a nadie desde la presidencia de la República. Si sale bien de ese interrogatorio habría que decir que Danilo Medina no tiene nada que ocultar. Pero si desde ya están haciendo denuncias, y están tratando de despertar el trabajo del Ministerio Público es porque Danilo Medina podría tener mucho que ocultar.

Entendemos que que ya Charlie Mariotti le dio un tiro de gracia, ante los jueces y ante el Ministerio Público, al hermano de Danilo Medina. Y que ahora sólo queda que se despejen todas las dudas sobre el trabajo del ex presidente de la República y su pulcritud como gobernante. Solo eso.