Danilo Medina debe ser interrogado sobre el caso Pulpo…Sin él, el expediente no está completo

Danilo Medina Sánchez

El expediente presentado por el Ministerio Público sobre el caso Pulpo, que implica a varios familiares del ex presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, es una pieza contundente en la que se describen las actividades de acumulación originaria del señor Juan Alexis Medina Sánchez, amparado en que su hermano era el presidente de la República.

Desde el inicio del documento, de 3,445 páginas, aparece el nombre de Danilo Medina. Y no necesariamente aparece de forma inocente, que obviamente no lo es o no lo parece, porque los negocios, amarres, coordinaciones y disposiciones del gobierno parecían dirigida a favorecer los negocios del pulpo en que se convirtió Juan Alexis Medina Sánchez.

Dice el Ministerio Público que las actividades de depredación de este hombre, y su equipo, afectaron áreas como la salud, educación, seguridad ciudadana, grilletes electrónicos, desarrollo vial, sistema eléctrico nacional, producción agrícola, política migratoria, y que en todos hubo tráfico de influencia, sobornos y presión sobre empleados medios, aparte de que también hubo alianzas con delincuentes internacionales para realizar negocios comunes.

Veamos algunos párrafos del documento, tal cual están escritos:

Desde el año 2012, con la ascensión del presidente Danilo Medina al poder, su hermano, el acusadoJuan Alexis Medina Sánchez,urdió una asociación de malhechores integrada por funcionarios públicos y particulares, que extendió sus tentáculos a través de varias instituciones del Estado…

Sigue diciendo:

La investigación demuestra el ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el acusado Juan Alexis Medina Sánchez,quien no era un empresario, ni un emprendedor y que, de hecho, había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado. Es evidente que su ascenso económico después de ser un pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos, fue posible gracias a que, por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación,Danilo Medina Sánchez,se crearon las condiciones para construir un entramado societario que impactó de manera negativa los principales indicadores de desarrollo de República Dominicana.

Y sigue diciendo:

El tráfico de influencia gestado desde las entrañas del poder como motor impulsor de las acciones delictivas de la organización.En la materialización de los actos de corrupción objeto de la presente acusación tuvieron una participación determinante los investigadosAracelis Medina Sánchez, vicepresidenta del Banco de Reservas, entidad utilizada como financiera particular de más del 95% de las operaciones ilícitas del entramado;Carmen Magalys Medina Sánchez, vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), entidad que durante los hechos objeto de la imputación, a su vez, era accionista del 50% de la Empresa Distribuidora de Energía del Este (EDEESTE), empresa presidida por su esposo, el investigadoLuis de León, durante el tiempo en el que se materializan las conductas típicas del crimen organizado.

Y sigue diciendo:

La ciudadanaLucía Medina Sánchez,en la actualidad bajo investigación, se desempeñaba como diputada de la República Dominicana por la provincia de San Juan, precandidata a senadora por la misma demarcación y presidenta de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (Fumudesju), anteriormente Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, inc. (Asodemusa), una ONG que obtuvo, por distracciones de fondos disfrazados de donaciones, la suma de unos setenta y ocho millones ciento diez mil pesos (RD$78,110,000.00), recursos en su mayoría utilizados en beneficios personales y financiamiento ilícito de sus diferentes campañas electorales.

Y sigue diciendo:

Enoctubre de dos mil quince (2015) el presidente de la RepúblicaDanilo Medinase trasladó al proyecto de los (56) hospitales que habían sido sorteados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), en el año 2013, con presupuestos de entre RD$40,000,000.00 -RD$80,000,000.00 millones de pesos, en la que la Oisoe tendría que encargarse de la construcción y reconstrucción de los hospitales con los presupuestos originales como único documento técnico, sin planos, sin especificaciones técnicas. Es en ese contexto que en procesos de compras, sin ningún cumplimiento de la exigencias de la Ley General de Compras y Contracciones, Ley 340-06, se elige a DOMEDICAL, la empresa deJuan Alexis Medina Sánchez,para realizar los equipamientos que son objeto de la presente imputación.

Y sigue diciendo:

Inversión en el extranjero: El acusadoJuan Alexis Medina Sánchezquien es sociode un excandidatoa la presidencia de Guatemala y quien pretendía replicar el mismo modelo de las licitaciones ilícitas, con apoyos de poderosos sectores políticos de Guatemala que han sido identificados por la investigación, pero que por razones de estrategia de investigación en curso no se detallan en la presente acusación. La República Dominicana ha solicitado cooperación jurídica internacional a los fines de investigar el alcance de las implicaciones de la sociedad fuera de la República Dominicana.

Y sigue diciendo:

Como parte de su interés de hacer negocios con Guatemala el acusadoJuan Alexis Medina Sánchez, a finales de octubre del año dos mil diecinueve (2019)se reunió con el actual presidente de GuatemalaAlejandro Eduardo Giammattei Falla, para ese entonces presidente electo,almuerzo que se realizó en Chozza, un restaurante ubicado en PuntaCana; también participaron el acusado Antonio Florentino, yAlejandro Dávila Muñozy los administradores del parque en el que el acusado Juan Alexis Medina tiene sociedad con el ex candidato a la presidencia de GuatemalaManuel Antonio Baldizón Méndez,quien en la actualidad tiene un proceso en Estados Unidos por lavado de activos, además del parque de diversiónWonder Island Park,Manuel Antonio Baldizón Méndez y el acusado Juan Alexis Medina Sánchezhan hecho múltiples negocios vinculados al sector combustible, compras en China y adquisición de inmuebles en República Dominicana.

Y sigue diciendo:

El Poder Ejecutivo instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos, y al ministro de Hacienda,Donald Guerrero,a colocar los fondos para el pago a los suplidores. El acusadoVíctor Encarnacióny el investigadoFernando Crisóstomose encargaban de localizar los contratos y actuar de intermediarios entre los titulares de los contratos y los contratistas que iban a equipar. Cuando se notificaba la cesión de crédito parcial del contrato, el Departamento Legal realizaba las órdenes de cambio para ejecutar dicha cesión de crédito en la localidad y en el hospital que se requería. Un caso que describe esta conducta es el contrato para el equipamiento del hospital Luis Morillo King, que fue ejecutado en 10 hospitales, con las órdenes de cambio; de este modo nacía un nuevo contrato, respaldado por el contrato madre cedido.

Y sigue diciendo:

Junto al ministro de Hacienda,Donald Guerrero, y al director de Presupuesto, Luis Reyes, el contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, y el director de la OISOE, Francisco Pagán,se coalicionaron para realizar pagos fraudulentosa Domedical,con el claro objetivo de beneficiar al acusadoJuan Alexis Medina Sánchez.El director de la OISOE, el acusadoFrancisco Pagán,solicitó los pagos en la Contraloría General de la República. Pasado aproximadamente un mes de la solicitud, el contralor devolvió todos los expedientes, pero esa devolución no llegó a la OISOE sino que fue remitida al Ministerio de Hacienda; esos contratos habían sido devueltos porque había que adulterar las fechas, trabajarlo con una modalidad diferente para poder pagarlos, y es en ese contexto que se adulteraron contratos y cubicaciones para pagar por Hacienda.

Y sigue diciendo:

La investigación ha puesto en evidencia acciones corruptas en las que las conductas antijurídicas eran replicadas como si se tratase de una política estatal que era cumplida en toda la administración, a saber: licitaciones por urgencia, para tratar de dar apariencias lícitas a procesos que no tenían validez real sino aparente, ya que los ganadores se escogían antes de iniciar la licitación; falsificaciones de documentos públicos como los relativos a la distribución de medicamentos de altos costos, conduces, cubicaciones adulteradas, sobrevaluaciones de hasta un 90%, uso de testaferros, nóminas adulteradas para colocar como empleados a personas que debían reembolsar los fondos, a cambio de retener un porcentaje menor del salario….

Y sigue diciendo:

Lo acusados crearon una asociación para delinquir que desplegó técnicas ordinarias y especiales de comisión de hechos punibles, a través del tráfico de influencias, nepotismo, extorsión, soborno, maniobras fraudulentas en contra del Estado Dominicano, materializado a través de la estafa, falsificaciones, desfalco, coalición de funcionarios, financiamiento ilícito de campañas electorales y lavado de activos.

Un último párrafo de alto interés para entender lo que estaba ocurriendo:

Juan Alexis Medina Sánchez, se aprovechó a título personal de la calidad de hermano del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, obteniendo beneficios económicos producto de las operaciones realizadas con varias instituciones del Estado Dominicano. A sabiendas de la prohibición contenida en el Art. 14 numeral 5 de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley No. 449-06, creó un entramado societario con la finalidad de burlarse de la estricta aplicación de la ley, usando para estos fines prestanombres (empleados y amigos).

Dados los hechos descritos, y que uno de los propósitos era financiar campañas electorales (para financiar al candidato Danilo Medina), además de las descripciones que aquí hemos visto, resulta más que obvio que el presidente de la República, que lo sabía todo, también estuviera enterado de las actividades de su hermano, a la sombra del poder que él como presidente proyectaba.

Danilo Medina debe ser interrogado.