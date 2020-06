Crisis informativa sobre el Covid-19 en el país

La campaña electoral sigue con intensidad, pese al Covid-19, y los simpatizantes y militantes de cada una de las causas se animan a seguir el formato de campaña tradicional, como si la pandemia no siguiera siendo una verdadera amenaza para la salud de la nación.

El Ministerio de Salud Pública sigue con sus boletines, y cada vez con más frecuencia el ministro Rafael Sánchez Cárdenas se ausenta de las ruedas de prensa, monótonas, que ofrece para repetir casi siempre lo mismo. Pero los periodistas que dan seguimiento a la pandemia tienen todos los días preguntas nuevas que Sánchez Cárdenas no quisiera responder.

Por ejemplo, hay un misterio que nadie ha explicado, y que merece explicación. El viernes el presidente de la República, Danilo Medina, informó que el ministro de Salud Pública daría explicaciones de las resoluciones sanitarias que se adoptarían en la nueva situación de ausencia del Estado de Emergencia y del toque de queda.

El sábado se convocó para las 4:30 de la tarde una rueda de prensa del ministro Sánchez Cárdenas. El mismo sábado se filtró una resolución, la numerada como 000018, supuestamente del Ministerio de Salud Pública. Allí estaban todas las explicaciones y se adoptaban medidas que sostenerla judicialmente sería difícil, en un debate jurídico entre abogados. Era como mantener el Estado de Emergencia sin aprobación del Congreso Nacional.

La rueda de prensa de las 4:30 de la tarde fue suspendida. El ministro no apareció más, y pese a la anunciadas medidas del presidente, hasta el momento nadie ha querido decir qué nuevas decisiones tiene el Ministerio de Salud Pública. Nadie lo entiende. Hay resoluciones que requieren explicación. Desde el Palacio Nacional se dio la versión -Gustavo Montalvo lo publicó en su Twitter- que el documento no era falso, pero que tampoco era oficial. ¿En qué pie estamos parados? ¿Alguien puede explicar la resolución, si es verdad o mentira, que el ministro de Salud Pública no ha llegado a explicar.

Este lunes un grupo de periodistas esperaba al ministro de Salud. El funcionario a cargo de coordinar las presentaciones de Sánchez Cárdenas, dijo a media mañana que la transmisión “confrontaba problemas técnicos”, que trabajan de resolverlos para que el ministro saliera y respondiera las preguntas. No ocurrió y el funcionario no compareció. Divulgaron el boletín del Departamento de Epidemiología con los datos de los infectados, y nada más.

La incertidumbre no es pequeña. Los periodistas que esperan presentar a sus medios informaciones sobre el estado del Covid-19 ya dejaron de creer en las versiones oficiales. Queda la impresión de que Salud Pública está sin cabeza, o que es tanto el desconcierto que es mejor no decir nada, Antes del 5 de julio, que será el día de las elecciones, funcionarios del sector salud deben aclarar lo que está sucediendo, o el gobierno debe darse por enterado y descubrir que estamos ante una crisis informativa sobre el Covid-19.