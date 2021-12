Sky Cana recibe su tercera aeronave y la dedica al polo turístico Punta Cana

La aerolínea dominicana Sky Cana recibió su tercera aeronave Airbus A 321 en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en una bienvenida con el tradicional arco de agua una vez que tocó tierra por primera vez en esta terminal.

Frank Díaz, CEO de Sky Cana, acompañado por autoridades del sector aeronáutico civil dominicano y de los principales directivos del Grupo PuntaCana, recibieron la aeronave (de matrícula 9H-AMG con capacidad de 220 asientos) con el livery "Go Punta Cana"

Frank Díaz agradeció la presencia en la bienvenida al aparato de Frank Elías Rainieri, CEO del Grupo PuntaCana, así como las autoridades civiles y militares, quienes le escucharon su recuento sobre el primer año de operaciones de la primera aeronave.

“Hace tres días que cumplimos un año desde el día que recibimos nuestra primera aeronave ¨Go Puerto Plata¨en medio de una reapertura incierta de las fronteras del mundo y recuerdo que en aquel momento colgué en mi muro de las redes: "Cuando mayor es la dificultad, hay mayor gloria en superarla; los pilotos hábiles ganan su reputación a partir de las tormentas y tempestades. Y durante el verano del 2021 recibimos nuestra segunda Aeronave ¨Go Samaná", expresó.

En su primer aniversario, "tenemos once frecuencias por semana a la ciudad de Miami en Estados Unidos y para mediados del mes de diciembre estaremos dando apertura a la ruta Santo Domingo y Santiago hacia la ciudad de New York, pero lo que más nos llena de satisfacción es tener la oportunidad de recibir nuestra tercera aeronave de pasajeros que nada más y nada menos lleva el nombre de "Go Punta Cana" en honor al mayor polo turístico de las Américas y mucho más aun en homenaje a la familia Rainieri por haber tenido la visión, el esfuerzo, la perseverancia y la tenacidad de haber desarrollado lo que hoy es y lo que somos. ¡Honor a quien honor merece!", exclamó Díaz.

Sky Cana

Es una aerolínea dominicana disruptiva, que ofrece una nueva forma de viajar desde y hacia República Dominicana, establecida por un grupo de inversionistas y profesionales de reconocida experiencia en todas las áreas de la industria de la aviación. Su equipo lo integran más de 150 colaboradores dominicanos, orgullosamente dedicados a hacerle vivir una nueva experiencia abordo.

Desde inicio de operaciones, Sky Cana, en asociación con diferentes aerolíneas, ya ha ofrecido más de 300 vuelos desde los aeropuertos de Las Américas, Punta Cana y Santiago a aeropuertos internacionales en Mazatlán, México; Medellín, Colombia; Paramaribo, Surinam y Miami, Estados Unidos. Todos estos vuelos han estado operados y su desempeño de puntualidad nos ubica en el exigente estándar internacional.

Sky Cana nace de Logic Paq, empresa dedicada a la logística de Courier. En el año 2014 recibió su primera certificación aérea. En la actualidad, cuenta con tres aviones Airbus A 321 con capacidad de 220 asientos cada uno, bautizados como “Go Puerto Plata” para rendir homenaje a la Novia del Atlántico; “Go Samaná”, al paraíso ecoturístico nacional y ahora ¨Go Punta Cana¨ en honor al polo turístico Punta Cana