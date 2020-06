Aseguró que la capacidad real de las unidades 1 y 2 para operación a régimen continuo de carga, de acuerdo con los resultados de las pruebas VEROPE realizadas a la unidad 1, es de 356 MW Bruto, por lo que recomendó no operar con carga superior a 356 mw de forma continua dichas unidades

Grupo Canario reitera unidad 1 Punta Catalina no pasó prueba y advierte termoeléctrica podría colapsar

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Grupo Canario SRL, la empresa contratada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para aplicar las pruebas del funcionamiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, reiteró que la unidad 1 de la generadora no pasó las pruebas VEROPE, obligatorias para su funcionamiento.

Mediante una carta pública, con fecha del 22 de junio, Serafín Canario de la Rosa, presidente de la empresa de ingeniería, advirtió que dicha planta nunca logro la situación de operación en condiciones normales.

“El flujo de vapor sobrecalentado desde la caldera a la turbina de alta presión, así como el Factor de Potencia del generador, se encontraban fuera de los límites establecidos por sus fabricantes y por las especificaciones técnicas de la central entregadas por el contratista a la CDEEE el 30 de octubre del 2013”, explicó Canario de la Rosa.

En ese sentido, sostuvo que la operación de la planta con flujo de vapor sobrecalentado superior a lo establecido por el fabricante “causaría fallas y disparos de dicha unidad y afectarán la integridad de la misma”.

Sobre este aspecto, explicó que el exceso de flujo de vapor sobrecalentado entrando a la turbina de la unidad # 1 durante las Pruebas VEROPE, representa una Potencia Bruta 20 MW menos a lo contratado si la Planta es de 376 MW Bruto, “pero si la Planta es de 386 MW bruto como ha manifestado Jaime Aristy Escuder, administrador general de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, entonces tiene 30 MW menos si opera en condición normal según lo establecido por el fabricante”.

Serafín Canario de la Rosa: Estoy convencido que si ponen en práctica esta irracional decisión, la Central Termoeléctrica Punta Catalina colapsaría antes de haber transcurrió 15 días ( siendo conservador) operando las unidades 1 y 2 a ese nivel de Potencia

Canario de la Rosa reiteró que la capacidad real de las unidades 1 y 2 para operación a régimen continuo de carga, de acuerdo con los resultados de las pruebas VEROPE realizadas a la unidad 1 por la empresa que preside, es de 356 MW Bruto, por lo cual recomendó a Escuder y a su equipo técnico no operar con carga superior a 356 mw de forma continua dichas unidades

“Recomendamos al Lic. Jaime Aristy Escuder que no intenten cometer la locura de operar las Unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en 386 MW Bruto, ya que de acuerdo a sus declaraciones, la empresa McHale & Associates determinó que la potencia máxima de las Unidades 1 y 2 es de 386 MW Bruto c/u, estoy convencido que si ponen en práctica esta irracional decisión, la Central Termoeléctrica Punta Catalina colapsaría antes de haber transcurrió 15 días ( siendo conservador) operando las unidades 1 y 2 a ese nivel de Potencia”, subrayó.

Faltó la segunda unidad

En la comunicación, el ingeniero Canario de la Rosa aseguró que el pasado 29 de mayo del 2020, Rubén Jiménez Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), les comunicó la terminación unilateral del contrato firmado entre la CDEEE y Grupo Canario, SRL, sin lograr realizar la prueba a la segunda unidad.

Agregó que, a pesar de rescindir el contrato, la CDEEE estaba dispuesta a pagar a la empresa la totalidad del monto contratado para la realización de las pruebas a las unidades 1 y 2, aunque la compañía no había ejecutado la prueba a la segunda unidad, lo cual afirma, no aceptó porque “no recibimos dinero de trabajos no realizados”.

Contratación al Grupo Canario

Mediante el Proceso de Excepción por Exclusividad y Proveedores Exclusivos, No. CDEEE-CCC-PEEX-2019-0004, la CDEEE convoca una licitación restringida, para la contratación de un consultor, para la realización de los “Servicios de Consultoría para la realización de las Pruebas de Verificación de Restricciones Operativas (VEROPE), a las Unidades de generación de la Central Termoeléctrico Punta Catalina (CTPC)”. Esta prueba, forma parte de los requisitos contenidos en la Resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE) No. SIE-061-2015-MEM, misión Reglamento Autorización Puesta en Servicio de Obras Eléctricas en el SENI (Sistema Eléctrico Nacional Interconectado), de fecha Noviembre 5, 2015.

Los profesionales o empresas elegibles para poder realizar la Prueba VEROPE, deben contar con una aprobación y certificación previa, del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC) y de la SIE. En el país solo existen alrededor de cinco (5) empresas y/o profesionales, aprobados y certificados por el OC, aptos poder realizar la Prueba VEROPE.

La empresa Grupo Canario, SRL, representada por su Gerente, Serafín Canario de la Rosa, fue la ganadora de la licitación del Proceso de Excepción convocado por la CDEEE, para la realización de la Prueba VEROPE a las unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrico Punta Catalina, procediéndose a firmar el Contrato No.255/2019, de fecha julio 22, 2019, entre la CDEEE, representada, por su Vicepresidente Ejecutivo, Rubén Jiménez Bichara y el Grupo Canario SRL, representado por su Gerente, Serafín Canario de la Rosa.

Advertencia del PRM y respuesta de Jaime Aristy Escuder

Basado en el informe del Grupo Canario, el pasado 4 de junio, el gabinete de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) advirtió que la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) opera con 20 megavatios (MW) menos.

“De manera insólita la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ha aceptado como buena y valida la instalación y desempeño de la planta #1 de la central termoeléctrica Punta Catalina, a pesar de que el 12 de noviembre pasado la misma no pudo pasar las denominadas pruebas de Verificación de Restricciones Operativas (VEROPE) que les fueron realizadas por una firma consultora independiente, contratada para tales fines por la propia CDEEE mediante la licitación CDEEE-CCC-PEEX-2019-0004”, indicó el partido opositor.

El informe final del Grupo Canario consta de 198 páginas y en la de las conclusiones se advierte de los fallos.

Ante la denuncia, la Central Termoeléctrica Punta Catalina, a través de su administrador general, Jaime Aristy Escuder, rechazó el pronunciamiento del PRM y aseguró que las unidades de la central energética había pasado todas las pruebas para su operación.

“Obviamente que pasó todas sus pruebas. De hecho, las pruebas más importantes son las que se realizan por parte de una empresa norteamericana con más de 55 años de experiencia y que se llama MacHealth, que es la que hace las pruebas de desempeño”, declaró Escuder.

El administrador general de la Central Termoeléctrica Punta Catalina atribuyó la denuncia del PRM a “una confusión” entre las pruebas de desempeño y las denominadas de Verificación de Restricciones Operativas (VEROPE).

Salida de la segunda unidad y humareda

El pasado martes 23 de junio, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales informó que la unidad 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina fue sacada del sistema “para cambiarle una junta de goma de la caja de filtro que regula el control de gases y de aire”, mismo día en el que se reportó una fuerte humareda proveniente de dicha unidad.

La información fue suministrada por el director de comunicación estratégica de la CDEEE, Esteban Delgado, quien confirmó la salida de la generadora, descartando que la misma se haya disparado.

“La unidad no se disparó, fue sacada del sistema a las 6.40 am por los técnicos para proceder con la corrección de lugar”, aseveró a través de un comunicado.

Delgado también aseguró que no se trató de un incendio lo ocurrido en la segunda unidad, sino de un escape de humo.

Documento para descarga:

Respuesta Grupo Canario a Jaime Aristy Escuder Prueba VEROPE Unidad 1 Central Termoeléctrica Punta Catalina