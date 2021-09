Temperaturas calurosas y sensación térmica elevada para este lunes

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que este lunes seguirán las temperaturas calurosas en el país, además de nubosidad dispersas y pocas lluvias en horas de la mañana.

Sin embargo, después del mediodía, el organismo prevé ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente hacia algunas localidades de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, la Cordillera Central y sectores de la zona fronteriza, debido a una débil vaguada en altura y los efectos locales propios de la geografía nacional.

Ante los posibles efectos indirectos del huracán Larry a su paso por el océano Atlántico, Onamet recomendó a los operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero en la costa Atlántica y no aventurarse mar adentro, debido a olas anormales.

En cuanto a las temperaturas, la entidad dijo que seguirán calurosas y habrá una sensación térmica elevada, en consecuencia, recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, de preferencia agua, vestir ropas ligeras, de colores claros y evitar la exposición a los rayos del sol por tiempo prolongado, principalmente desde las 11:00 de la mañana hasta las 05:00 de la tarde.

Para el Gran Santo Domingo habrá una temperatura máxima entre 33º C y 35º C, mínima entre 24º C y 26º C.

Sobre el huracán Larry, Onamet explicó que fue ubicado a unos mil 175 kilómetros al este/noreste del norte de las Antillas Menores con vientos máximos sostenidos de 195 kph y se mueve hacia el noroeste a 19 kilómetros por hora. La institución dijo que continúa vigilando el desplazamiento, evolución y desarrollo de este sistema tropical.

Además, señaló que un área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociada a un sistema de baja presión al sureste de la península de Yucatán, presenta baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas