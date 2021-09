Pacto de Agua en RD, los retos de este sector

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana (Asibenas), realizó el conversatorio sobre el “Pacto de Agua en la República Dominicana: Un propósito Nacional con Visión Multisectorial”, donde fueron abordadas las principales la problemáticas y retos que enfrenta el sector agua en sus aspectos ambiental, económico y social.

Esta actividad fue organizada por Asibenas en coordinación con el Fondo Agua de Santo Domingo (FASD), y durante el desarrollo de la misma fueron presentados diferentes puntos de vista sobre cómo tratar los retos que tiene el Estado en la regulación del recurso agua y el apoyo del sector privado para proteger el preciado líquido.

El conversatorio sobre el “Pacto de Agua en la República Dominicana contó como oradora principal a la directora ejecutiva del Fondo Agua de Santo Domingo (FASD), ingeniera Patricia Abreu Fernández, quien cuenta con más de 20 años de experiencia y formación en el tema medioambiental.

Durante su intervención, Abreu Fernández explicó que, para garantizar una cobertura en cantidad, calidad y oportunidad del agua en República Dominicana, se necesita la adaptación de un plan estratégico para el corto, mediano y largo plazo.

La ejecutiva citó dentro de los principales retos que enfrentan tanto el sector público como privado para encarar el pacto del agua están, combatir la contaminación por residuos sólidos, la educación ambiental, el fortalecimiento de comités de microcuenca, el saneamiento del agua, así como la mejora de los sistemas sanitarios y la construcción de acueductos comunitarios.

El “Pacto de Agua en la República Dominicana: Un propósito Nacional con Visión Multisectorial”", se celebró de manera virtual, como parte de los conversatorios que organiza ASIBENAS desde el año pasado, concebidos para profundizar en los temas que más incumben al sector de bebidas no alcohólicas, incluyendo regulaciones, proyectos de ley, pero también la perspectiva de figuras importantes del país, como expertos o autoridades.

La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de la República Dominicana ((Asibenas) es la institución que aglutina y representa a las marcas, empresas fabricantes y comercializadoras de bebidas no alcohólicas carbonatadas y no carbonatadas como refrescos, jugos, néctares, bebidas deportivas, aguas saborizadas, maltas, energizantes, tés y cafés listos para tomar, bebidas a base de lácteos y otros, con la misión de defender los intereses del sector, coordinando soluciones comunes para defender los derechos de todos sus asociados.

Está conformada por empresas líderes del mercado local, así como compañías con presencia regional y global como Bepensa Dominicana, Cervecería Nacional Dominicana, Pepsico, The Coca-Cola Company, Induveca y Cervecería Vegana