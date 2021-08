Altas temperaturas y algunos aguaceros para este lunes, según Onamet

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que el país seguirá bajo la incidencia de partículas de polvo sahariano, por lo que la sensación térmica continuará elevada durante el día y las precipitaciones significativas limitadas.

El organismo solo prevé algunos aguaceros dispersos hacia diferentes provincias de las regiones noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, condición que será provocada por efecto del viento del este/noreste y la débil vaguada en altura, que aún permanecerá al norte del país sobre el océano Atlántico.

Mientras que las temperaturas se mantendrán calurosas, por lo que la entidad recomendó a la ciudadanía ingerir suficientes líquidos, de preferencia agua, usar ropas ligeras de colores claros y evitar los rayos del sol por tiempo prolongado principalmente desde las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Dijo que, de ser necesario, se debe utilizar protector solar adecuado.

En el Gran Santo Domingo, la temperatura máxima estará entre 32º C y 34º C, la mínima entre 22º C y 24º C