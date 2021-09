Wander Franco bordea marca histórica y Cabrera pega su jonrón 502

HOUSTON, EEUU.- El venezolano Miguel Cabrera volvió a ser protagonista con la explosividad de su bate y conectó el jonrón número 502 de su carrera, demostrando que los toletes latinoamericanos representan un gran peligro en las Grandes Ligas.

Mientras que el parador en corto dominicano, el novato Wander Franco, pegó también un cuadrangular y se quedó a las puertas de empatar marca histórica.

Franco botó la pelota fuera del parque con los lanzamientos que le hizo el zurdo estelar Chris Sale, extendiendo su racha de embasarse a 32 juegos.

El joven pelotero dominicano está a un juego de empatar a los miembros del Salón de la Fama Mel Ott (1929) y Arky Vaughn (1932) en el tercer tramo más largo para un jugador menor de 21 años.

Wander Franco oppo 🌮.

He now has a 32-game on-base streak. 🤯 pic.twitter.com/uBwDXZtpNn

— MLB (@MLB) September 2, 2021